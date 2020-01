Mons. D’Ambrosio di Peschici vescovo da trent’anni ringrazia la comunità di Lecce

Lo scorso 3 gennaio ha festeggiato con la comunità diocesana di Lecce i trent’anni di episcopato. “Il mio saluto fraterno – ha scritto D’Ambrosio in una lettera ai sacerdoti – ma soprattutto la mia sincera e affettuosa gratitudine per esservi uniti nella comunione della preghiera e nella condivisione dell’eucarestia, alla mia invocazione di perdono e al rendimento di grazie per i trenta anni del mio servizio episcopale”.

Un grazie “intriso di commozione anche se nascosta, e di gioia: ho risentito la bellezza della comunione fisicamente distante ma sempre sacramentalmente vicina, con un pizzico di nostalgia che quella sera si è un po’ acquietata. Tutto questo segno di un rapporto vissuto intensamente e fuori dai canoni di ufficialità”.

Nato a Peschici (Foggia) il 15 settembre 1941, ha frequentato il seminario diocesano di Manfredonia, e gli studi teologici presso la Facoltà Teologica dei PP. Gesuiti in Napoli, conseguendo la reltiva licenza. Viene ordinato Sacerdote il 19 luglio 1965 dal Vescovo Andrea Cesarano. Fino al 1969 è educatore nel Seminario Arcivescovile di Manfredonia e docente di lettere nel Liceo-ginnasio arcivescovile. Nel 1970 viene nominato arciprete parroco della parrocchia di San Leonardo Abate in San Giovanni Rotondo.

È eletto alla sede vescovile di Termoli-Larino il 14 dicembre 1989 ed ordi­nato vescovo il 6 gennaio dell’anno successivo dalle mani di papa Giovanni Paolo II nella Basilica di San Pietro. Il 27 maggio 1999 viene eletto arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino.

Arcivescovo di Mafredonia-Vieste e San Giovanni Rotondo, l’8 marzo 2003 è trasferito nella Arcidiocesi di Lecce e delegato dalla Santa Sede per il santuario e le opere di San Pio da Pietrelcina per volontà di Giovanni Paolo II.

Il 16 aprile 2009 è eletto alla sede metropolitana di Lecce, ricevendo il 29 giugno dello stesso anno il pallio da papa Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro. Il successivo 4 luglio prende possesso della cattedra.