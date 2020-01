Piazzolla: “Non è la sanità che forma i medici, né li può stampare”

Stato Quotidiano ha incontrato il direttore generale della Asl di FoggiaNell’intervista, alcuni temi riguardanti Sanità Service, le polemiche dei comitati a difesa degli ospedali, le liste d’attesa, le richieste dei sindacati. Si è discusso anche del Dm 70 sulla sanità del 2015 (video)

Dottor Piazzolla, su Sanitaservice Fg non sono mancate le polemiche dei sindacati contro le modalità di assunzione e selezioni

Abbiamo verificato con molta attenzione quali sono gli aventi diritto, si riunirà una delegazione di nostri dirigenti perché abbiamo messo sul sito l’elenco nell’attesa che qualcun ci eccepisca qualcosa. (ascolta il video in basso)

La USB Foggia ha chiesto la revoca delibera avente oggetto: “Affidamento in convenzione della gestione di n. 18 postazioni di Ambulanza e n. 1 postazione di Automedica del Servizio Emergenza Territoriale SET 118”

Come facciamo a revocare un servizio così importante. la sospensione ci manderebbe tutti in galera. E’ un servizio essenziale oltre ad essere un Lea, le regole prevedono che sia comunque ancora gestito dalle associazioni con un pacchetto di volontari che si alternano sulle postazioni. Dopodiché c’è questa decisione, ormai assunta dalla giunta regionale, che ci prende come modello, e cioè dà un riconoscimento a quest’azienda che ha lavorato per sistemare la questione dei barellieri, soccorritori. Per la prima volta abbiamo fatto concorsi per tutte le figure professionali che salgono sull’ ambulanza, cosa che non era prima, anche gli infermieri erano assunti a partita Iva. Una cosa irrituale, per usare un eufemismo, e quindi abbiamo fatto un regolare avviso, sono stati inquadrati nella funzione giusta secondo i contratti previsti.

I sindacati a dicembre scorso hanno protestato davanti alla presidenza della Regione sullo stato dei servizi socio-sanitari e sulla differenza di condizioni fra nord e sud

Mi faccia occupare della mia azienda, ne avrei da dire ma mi piace parlare delle cose su cui posso incidere, che posso cambiare. Questa non sta nelle mie corde, farei delle affermazioni di principio. Certo che c’è una sperequazione, noi abbiamo mediamente 15mila addetti in meno nella sanità rispetto alle cosiddette regioni virtuose, questo per effetto di cose complesse. Se ci confrontiamo con una regione che ha i nostri numeri, l’Emilia Romagna, abbiamo 15 mila unità in meno e nessuno sottolinea che questi sono i più giovani.

Per il blocco del turn over

Per una serie di blocchi, anche autodeterminati, non solo per il turn over, non avendo fatto assunzioni dal 2011 la situazione è drammatica, con un’età media dei nostri operatori altissima. Si sono inventati ora che i medici posso stare fino a 70 anni, una cosa incredibile.

Qual è la situazione dei reparti per l’ospedale San Camillo di Manfredonia, attualmente ospedale di base. Si è parlato spesso di un ridimensionamento e di una chiusura dei reparti e di carenza di medici.

Mancanza di medici? Se ne conosce qualche medico me lo porti. C’è carenza di specialisti, questa è un’altra patologia di sistema, potrei assumere domani 26 medici di pronto soccorso ma l’ultimo concorso che abbiamo fatto è andato deserto, non si è presentato nessuno. Non ci sono specialisti. Noi laureiamo oltre 9 mila medici all’anno, di questi ne riusciamo a specializzare- anche perché ha un costo per lo Stato- 6mila all’incirca. Dopodiché ci sono 3mila medici all’anno, in 10 anni fanno 30mila medici, che non fanno la specializzazione, e in Italia non si può operare se non hai una specializzazione. Il resto è fuori.

Quindi cosa si fa?

Abbiamo bisogno di una revisione delle borse relative agli specializzandi e si deve fare una programmazione più adeguata, forse bisognava farla 10 anni fa perché sapevamo che si sarebbe arrivati a questo per quelle discipline a rischio. Ortopedici, medici di pronto soccorso: è un dramma per un’attività essenzialissima, altro che Lea. Poi ci mancano i pediatri…

E gli anestesisti

Lo do per scontato. Deve saper che al primo concorso per anestesisti non si è presentato nessuno, poi abbiamo replicato la mobilità a marzo del 2018 e si è presentato solo uno che ha rinunciato, ribandito a maggio scorso per 37 posti. Io non li stampo i medici. Se lo sviluppo di un’attività gestionale può essere valutata e criticata arriva fino al concorso, poi se non partecipa nessuno non vorrei che fosse anche questo colpa del direttore…

Alla politica cosa chiede

Allo Stato centrale cosa chiedo che facciano una programmazione più adeguata, così come viene chiesta a me una programmazione adeguata per i servizi essenziali e i Lea.

La Regione può richiedere più attenzione su questi temi

La Regione non c’entra, anche questo andrebbe spiegato bene ai cittadini e a qualcuno che si impiccia. Va spiegato bene chi sono i referenti per modificare. Per fortuna non ce ne dobbiamo occupare, non è missione della sanità formare i medici ma dell’università. Occorre l’interfaccia con il ministero della Salute perché queste cose vengano fatte al meglio.

Emiliano sottolinea spesso i suoi successi nella sanità

Il miglioramento è certificato dai dati nel punteggio Lea, lo facciamo con 15mila addetti in meno rispetto all’Emilia Romagna.

Riguardo alla digitalizzazione per migliorare le liste d’attesa a che punto è il percorso?

Ho pubblicato le ore per gli ortopedici, in queste discipline non ho trovato riscontro con qualche paradosso, che adesso qualcuno va via dagli ospedali per prendersi le ore di specialistica sul territorio. Questo è un altro fenomeno che fa parte delle patologie di sistema. La verità è che è sempre un problema di offerta e bisogno.

Restano le problematiche delle code, dei ritardi, dei mesi necessari per le viste mediche. Sui tempi di attesa come si sta lavorando?

C’è anche un problema organizzativo e ci stiamo lavorando. La digitalizzazione facilita molto perché se chiami al numero verde ti dicono che nel nostro presidio x si deve aspettare tot giorni, ma se ci si sposta di 10 km – questo è un territorio abbastanza complicato- può farlo in meno tempo. Naturalmente in molti casi abbiamo dovuto fare delle scelte, per esempio la mammografia a Cerignola ha dei tempi alti di altri centri. Abbiamo assunto due senologhe di recente e stiamo facendo il mammomobile. Abbiamo scelto di convogliare a regime gli screening che erano completamente fermi quando sono arrivato io.

L’unico processo per snellire le attese è la digitalizzazione o si può operare in altri ambiti?

Un altro processo da gestire è l’appropriatezza della prescrizione. Io vengo dall’Ares, abbiamo monitorato l’ecodoppler dei tronchi sovraortici e ci ha consentito di dire che solo l’1% di quelle prescrizioni era appropriato. Spesso, e non si capiva il perché, tornavano dopo qualche mese a rifare l’esame. C’è l’appropriatezza che va costruita, anche come cultura nei fruitori, si deve capire che se un esame non è appropriato può essere inutile se non dannoso.

Il comitato pro ospedale di Mattinata e San Severo dice dice: “Piazzolla vuole far declassare l’ospedale di San Severo da primo livello ad ospedale di base”

Non conosco questi comitati, io non ho questa facoltà, come non ho quella di specializzare le persone. Io non solo non voglio chiudere gli ospedali ma vorrei mettere il personale che non trovo, qualche volta l’attacco fatto su questa cosa lo sento anche strumentale perché è noto che c’è una carenza di medici. Noi stiamo chiedendo a chi ha il potere di cambiare le cose. A San Severo abbiamo portato il CorO nella rete oncologica che stiamo costruendo. Ci sarà anche lì una struttura dignitosa, accogliente, secondo i abbiamo parametri di hospitality che stiamo provando a fare. I posti letti li abbiamo portati a 600. Manfredonia è un ospedale di base dove ci avevano negato le strutture complesse, invece le abbiamo riattivate. Abbiamo però polarizzato in una sorta di dipartimento: a Cerignola alcune tipologie in acuzie, quelle di base a San Severo e, insieme a quelle di base a Manfredonia, abbiamo previsto anche la lungodegenza, la riabilitazione. E’ un incrocio importante quello di Manfredonia, può dare respiro anche ai due grossi ospedali che abbiamo, il Riuniti e Casa sollievo. Sono scelte, ma nessuno vuole chiudere nulla.

Da Manfredonia per un problema ortopedico si devono rivolgere a S. Giovanni Rotondo

Vuol sapere i dati dell’ortopedia? Abbiamo messo a concorso, già dal 2018, 5 posti autorizzati. Eravamo ancora nel piano di rientro e abbiamo chiesto l’ autorizzazione della spesa. Parteciparono in 22, 1 ha accettato e si è dimesso subito dopo. Un altro l’abbiamo rifatto a ottobre, aperto agli specializzandi, per 11 posti dato che è stato riaperto il piano assunzionale. Si sono iscritti in 9 e stiamo aspettando il componente della nomina regionale. La nostra speranza è che tutti i 9 accettino. Un altro fenomeno è che noi abbiamo questa regione molto estesa, complicata. Le posso garantire che tutti quelli che gareggiano e vincono, e sono della Bat o di Bari, vanno a Cerignola, manco a costringerli vanno a S. Severo. Appena fanno i concorsi nelle Asl questo è il turn over. Tenga conto, ed è una cosa positiva, che in pediatria molte lauree sono di genere femminile, una cosa che ci conforta ma quando cominciano ad assegnare zone disagiate è ancora più difficile la scelta. Questo è il momento storico più difficile da gestire per la nostra Asl, che sta a nord di tutte le oltre trenta della Regione, San Severo è il più al nord di tutti e oltre all’ambizione di lavorare in qualche ospedale c’è un problema. Il resto sono chiacchiere.