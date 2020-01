Regionarie del M5S, in Puglia 15 candidati: 2 sono della provincia di Foggia

Il candidato del Movimento5Stelle alle Regionali in Puglia verrà scelto sulla piattaforma Rousseau tra 15 nomi il prossimo 20 gennaio. Il 10 gennaio scorso si sono chiuse le candidature aperte il 3 gennaio per partecipare alle “Regionarie” per i candidati alla Presidenza di Liguria, Puglia e Toscana.

In Puglia in lizza ci sono: Cristian Casili (43 anni Nardò ), Antonella Laricchia (33 anni Adelfia), Michele Loseto (49 anni Bari), Mario Conca (48 anni Poggiorsini), Nicola Rogliero (33 anni Bari), Antonio Trevisi (43 anni Cavallino ), Matteo Biancofiore (58 anni San Giovanni Rotondo), Raffaele Renna (69 anni Trepuzzi), Francesco Mangione (33 anni San Severo), Francesco Formica (31 anni Mesagne), Angelo Amato (54 anni Lecce), Francesco Spagnulo (50 anni Torricella), Domenico Cirasole (46 anni Altamura), Pietro Luccarelli (51 anni Crispiano), Caterina Grittani (57 anni Bitritto).

“Questi giorni di esposizione pubblica dei nominativi – si legge sul blog dei 5Stelle – sono estremamente importanti sia per consentire agli iscritti di guardare con attenzione i profili dei candidati e poter scegliere con la massima consapevolezza il giorno del voto, sia per permettere al Collegio dei probiviri di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del MoVimento 5 Stelle”.

Fonte: borderline24.com