“ARES” San Severo. Custodia cautelare La Piccirella, Cassazione conferma

Roma. “Come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame, la duplice presunzione posta dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – può essere superata solo se sono acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari“.

Con atto di recente pubblicazione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Giuseppe Vincenzo La Piccirella, San Severo 16/02/1958, contro un’ordinanza del luglio 2019 del Tribunale della Libertà di Bari che aveva rigettato la richiesta di riesame presentata dalla difesa di La Piccirella Giuseppe Vincenzo contro quella del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

“La Piccirella è indagato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa armata nella qualità di promotore, capo ed organizzatore, avendo diretto l’omonima associazione operante a San Severo, nonché per la partecipazione ad un’associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, sempre in qualità di promotore ed organizzatore. L’attività illecita era stata posta in essere dopo la sua scarcerazione a seguito dell’espiazione di pena per i delitti di omicidio volontario e associazione mafiosa.” (focus operazione ARES)

” La richiesta di riesame era stata limitata alle esigenze cautelari e alla richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari”.

“Il Tribunale applicava la presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., osservando che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. non è superabile e che nessuna prova sussisteva in ordine al venir meno delle esigenze cautelari: La Piccirella, subito do’po l’uscita dal carcere, aveva cercato di conquistare San Severo incutendo terrore nei pregiudicati e nei cittadini, procedendo ad estorsioni e gambizzazioni. Le esigenze cautelari non potevano essere superate nemmeno con gli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico”.

In Cassazione il ricorso del legale dell’uomo che aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per “avere il Tribunale omesso di verificare la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari”. Secondo il legale dell’uomo “Il Tribunale non aveva effettuato un reale vaglio critico delle allegazioni difensive che dimostravano il venir meno delle esigenze cautelari: l’arresto di La Piccirella il 15/11/2017, la sua detenzione fino al 25/5/2018, la concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in provincia di Chieti a far data dal 25/5/2018; si trattava di un processo di dissociazione avviato dall’indagato successivamente alla consumazione dei reati contestati nel presente procedimento”.

“Inoltre, il lasso di tempo intercorso dall’epoca della consumazione dei reati era rilevante ed era stata, quindi, violata la norma introdotta dalla legge n. 47 del 2015 relativa all’attualità delle esigenze cautelari”.

“Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata”.

La Cassazione ha al contrario dichiarato inammissibile il ricorso.