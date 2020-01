Top jazz 2019: nuovo talento italiano è di Foggia

Roberto De Nittis ha vinto il Top Jazz 2019 nella categoria “Nuovo Talento Italiano”. Il Top Jazz è il referendum della critica organizzato ogni anno dalla storica rivista Musica Jazz. Il premio giunge dopo la pubblicazione dell’album d’esordio di De Nittis, Dada, avvenuta a settembre dello scorso anno per Caligola.

“Dada” è una processione allegorica in cui il leader si è divertito a combinare stili e generi musicali diversi attraverso la timbricità di giocattoli e micro-strumenti.

E’ un’illustrazione degli studi e delle esperienze di vita sonora che caratterizzano l’essenza di De Nittis. E’ la sintesi fra una spiritualità apollinea ed una spiritualità dionisiaca.

In esso convergono musiche originali per micro-strumenti, rielaborazioni timbriche di capisaldi della musica classica, jazz anni 20 e musica moderna.

Dada è un gioco, il gioco dei contrari; quel gioco in cui le forze del caos sostituiscono l’ordine costituito.

La scoperta di diventare “papà” e la conoscenza di Sé, attraverso il percorso creativo, ha evidenziato l’incertezza del passaggio evolutivo in essere ed il bisogno di consapevolezza e del senso di soddisfacimento intrinseco in esso.

Dada è un termine internazionale nonché un suono “universale” del linguaggio che richiama il mondo dell’infanzia dove si dà inizio all’esplorazione della vita; l’alchimia della sperimentazione porta a mondi sorprendenti in cui si incontrano esseri umani tanto diversi quanto simili, in cui si rischia di impersonare personaggi che si barricano dietro una cravatta, per sembrare qualcosa che son poco. Il senso del non senso, con il negus Menelik II d’Etiopia dalla lingua assai pungente, si prodiga verso il punto cruciale del linguaggio dadaista; qui le parole lasciano spazio ai suoni vocali degli Oneiroi: Morfeo, Fobetore e Fantaso, gli dei del sonno. Il no sense dell’ordine sociale viene puntualmente rovesciato nella trasgressione delle regole precostituite per dar nuova luce a ciò che risulta passato ma che rimbomba nel presente: Istanbul is not Costantinople come la vecchia New York una volta era New Amsterdam. Ed è tutto un Ambaradam che dadaisticamente prende sul serio la risata di una guerra coloniale insensata. L’alchimista si risveglia in una calda Russia che Russia non è, accompagnato da una menade danzante, una delle fanciulle invasate seguaci del dio Dioniso, con cui celebra il culto mistico in cerimonie estasiche e danze forsennate.

Track List

L’Alchimista– Roberto De Nittis Jinrikisha– Zoe Pia Tartaruga– Gianfranco Cossu Lingua di Menelik– Roberto De Nittis Dada– Roberto De Nittis, Ada Montellanico Oneiroi: Morfeo, Fobetore, Fantaso– Roberto De

Nittis

Always true to you in my fashion– Cole Porter Istanbul not Costantinopolis– Nat Simon Ambaradan– Zoe Pia La Menade danzante– Roberto De Nittis Jazz Suite, Waltz– Dimitri Shostakovich Jazz Suite, Polka– Dimitri Shostakovich Jazz Suite, Foxtrot– Dimitri Shostakovich Ghost track – Spongiebob– S. Belfer

https://open.spotify.com/album/0LoxASm9GDzhrW3yVl0DH7?si=wKIi_mpERtWIQU5d32x-jg

www.robertodenittis.com

www.caligola.it

Pianista, Roberto De Nittis nasce a Foggia nel 1985, città in cui compie i suoi studi musicali diplomandosi in Pianoforte e in Pianoforte Jazz. Si trasferisce poi a Rovigo per studiare con Marco Tamburini dove si laurea con il massimo dei voti e la lode in Discipline Musicali Jazz.

Pianista versatile e camaleontico, caratteristica che lo ha portato a collaborare con importanti musicisti e artisti di ambiti classico, pop e jazz, tra cui:

Mauro Ottolini, Gavino Murgia, Paolo Fresu, Roy Paci, Ada Montellanico, John De Leo, Danilo Gallo, Gegè Telesforo, Ellade Bandini, Michele Placido, Giancarlo Schiaffini, Zoe Pia, Enzo Nini, Gianluigi Giannatempo, Marco Tamburini, Zeno De Rossi, Maurizio Giammarco, Bruno Biriaco, Roberto Cecchetto, Stefano Senni, Danilo Gallo, Dan Kinzelmann, Omer Avital, Ryan Truesdell, Petra Magoni, Alexandre Jormin, Eric Harland, Nicky Nicolai, Karima Ammar, Morgan, Noemi, Rossana Casale, Gino Paoli, Giuliano Sangiorgi.

Le sue presenze nei festival internazionali sono frequenti:

Torino Jazz Festival, Parco della Musica – Roma, Roma Jazz Festival, Italian Music Festival in Bangkok – Thailandia, Verona Jazz Festival, Festival Mito, Venezze Jazz Festival, Avezzano Jazz Festival, Festival di Ravello, Veneto Jazz, Rovigo Jazz Club, Delta Blues, Ortaccio Jazz Festival, Atina Jazz Festival, Valtidone Jazz Festival, Noto Musica Festival, Festival Internazionale Isole che Parlano, Casa del Jazz di Roma, My Eunique Jazz Festival-Berlino, Bari in Jazz, Iseo Jazz Festival, Brenzone Jazz Festival, Alba Jazz, Ambria Jazz, Crossroads Jazz Network, Umbria Jazz in China, Chiasso Jazz Festival, Premio Tenco, Candiani Groove Mestre, Piacenza Jazz Festival, Fermo Jazz, Forme e Poesia nel Jazz, European Jazz Expo, Jazz y Cooking Valencai (ES), Festival in mare Camogli, Atelier Musicale Milano, Mantova Jazz, Jazz-MI, Time in Jazz – Berchidda, Giordano in Jazz, Umbria Jazz, Pedras et Sonus Jazz Festival.