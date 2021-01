Covid, Azzolina: “Ecco le nuove misure per la scuola”

Roma, 15/01/2021 – “È stato firmato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi delle principali misure riguardanti la scuola.

Misure valide su tutto il territorio nazionale:

• Dal 18 gennaio le scuole secondarie di secondo grado svolgeranno l’attività didattica in presenza dal 50% al 75%, fatte salve le diverse disposizioni individuate da singole Regioni. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

• Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza.

• È possibile lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova.

Misure per le zone rosse:

• Restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado.

• Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali”.

Lo riporta il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.