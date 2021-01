De Leonardis: “Mario Nero, un cittadino che dobbiamo ricordare per sempre”

DE LEONARDIS (FdI): “MARIO NERO, UN CITTADINO ESEMPLARE CHE DOBBIAMO RICORDARE PER SEMPRE”

“Mario Nero è stato un cittadino esemplare, che ha scelto di non girarsi dall’altra parte, di denunciare un crimine efferato pagando sulla proprio pelle il prezzo del suo coraggio e della sua dignità, sacrificando poi la sua intera esistenza e quella dei suoi familiari, costretti alla fuga e alla lontananza dalla sua e nostra città per sottrarsi alla possibile vendetta della criminalità organizzata.

Un uomo diventato un simbolo e che, nonostante pesanti sacrifici e rinunce, non ha mai rinunciato a lottare per la legalità e spiegare che non esistono alternative per chi non è disposto ad abdicare a valori e principi fondamentali e imprescindibili.

La sua prematura e improvvisa scomparsa, lontano dalla sua Foggia, suscita in me dolore e amarezza, perché non gli è stato concesso il sogno di tornare a vivere nella sua terra in piena libertà, senza bisogno di alcuna protezione. Ma spero che la sua storia di testimone di giustizia non venga mai dimenticata, e che Foggia tutta sappia riconoscere l’omaggio che merita a uno dei suoi figli migliori, e si stringa idealmente alla sua famiglia, perché la sua perdita lascia un vuoto che siamo chiamati a riempire seguendo il suo stesso impegno e facendo ognuno la propria parte, ogni attimo di ogni giorno”.