De Leonardis: “Riaprire e potenziare il pronto soccorso dell’ospedale Lastaria”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del consiglio regionale, Giannicola De Leonardis, intervenuto ieri a una manifestazione a Lucera.

“La chiusura del Pronto soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera è la prosecuzione dello smantellamento della sanità nella provincia di Foggia operato negli anni da parte della sinistra e da Emiliano”.

“Il presidio federiciano, riferimento per l’area classificata come ‘disagiata’ dei Monti dauni, è stato progressivamente svuotato della sua funzione e delle sue prerogative, e si avvia a diventare, ad essere considerato una sorta di RSA pubblica allargata: un finale che non possiamo accettare”.

“Per questo la battaglia per la riapertura di un Pronto soccorso pienamente funzionale e operativo, in un ospedale restituito alla sua natura e al suo ruolo, non è semplicemente politica ma di buon senso, in difesa di una comunità che non può continuare ad essere penalizzata, per evitare l’ulteriore congestione del Pronto soccorso del Policlinico Riuniti e l’ulteriore aumento della mobilità passiva verso il Molise. E ringrazio chi in queste settimane la sta combattendo su più fronti, nel silenzio assordante del presidente Emiliano e dell’assessore Lopalco”.