Foggia, Covid: muore ex direttore banca, aveva contratto il virus in ospedale

Salerno, 15/01/2021 – Va in ospedale per essere curato e invece contrae il Covid. Protagonista della vicenda è Giovanni Camarda, 85 anni, originario di Salerno e residente a Torrione, storico dirigente della Banca commerciale italiana, che ha guidato le filiali di Foggia e di Bari. Il calvario dell'uomo inizia il 31 dicembre e termina il 13 gennaio. Qualche anno fa l'uomo aveva avuto dei bypass coronarici e nell'ultimo periodo aveva avuto degli episodi di svenimento. Situazione che monitorava scrupolosamente: si recava spesso in ospedale, dove gli venivano fatte delle tac al cervello che non avevano mai mostrato nulla. L'ultimo svenimento il giorno di Capodanno. La famiglia, allarmata, chiama la guardia medica che seda l'uomo, ma poi l'episodio si verifica nuovamente.