Investe prostituta nel Foggiano e fugge: rintracciato con targa caduta

San Severo, 15/01/2021 – (termolionline) Un automobilista termolese finisce nei guai in provincia di Foggia. Nonostante ci sia il divieto di spostamento tra regioni, si mette alla guida della sua macchina e si reca in Puglia, nel tragitto investe una prostituta che stava sul ciglio della strada, sulla statale 16 e fugge via.

Una pattuglia della Polstrada di San Severo, impegnata in un posto di controllo dall’altra parte della strada vede la vettura sfrecciare e va a controllare cosa fosse accaduto e trova la donna a terra, purtroppo con entrambe le gambe fratturate.

Subito viene allertato il 118 Puglia e la ragazza viene trasportata al Pronto soccorso, sul luogo dell’investimento gli agenti hanno anche rinvenuto una targa e dalle successive indagini risalgono al proprietario dell’auto, che viene denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso. I fatti sono accaduti nella serata del 13 gennaio scorso.(termolionline)