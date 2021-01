Investire in criptovalute ai tempi del Coronavirus: consigli e suggerimenti

Il mercato delle criptovalute continua a rimanere molto movimentato e a destare interesse fra gli investitori. Tutto il settore, trascinato dal bitcoin, che ha fatto registrare un nuovo massimo storico sopra i 40000 dollari, per poi correggere pesantemente, sta vivendo una fase di nuovo fermento. Anche le altre valute digitali si stanno muovendo sulla falsa riga del loro fratello maggiore e tutto il settore ha raggiunto per la prima volta un controvalore di capitalizzazione superiore ai 906 miliardi di dollari.

Persino l’incertezza causata dalla situazione socio economica, che si è venuta a creare a seguito dell’emergenza sanitaria del coronavirus, non ha minimamente rallentato lo slancio di questo ecosistema digitale. In realtà, forse proprio questa situazione, in cui molte persone si sono trovate ad avere più tempo libero per via delle restrizioni o la necessità di cercare fonti alternative di reddito, ha fatto sì che nuovi investitori si avvicinassero a questo settore.

Criptovalute: cosa spettarsi per il futuro

Naturalmente, a questo punto, l’interrogativo che ci si pone è se questa crescita continuerà ad essere così sostenuta nel futuro prossimo oppure no.

Se sia più opportuno continuare a focalizzarsi sulle criptovalute che hanno dimostrato più resilienza fino a questo momento, e che quindi hanno catturato maggiormente l’interesse dei traders, oppure sia arrivato il momento di spostarsi su altre criptocurrencies che fino ad ora non hanno manifestato tutto il loro potenziale di crescita.

Per capire su quali criptovalute investire adesso, un risparmiatore ha a disposizione diverse opzioni, ma sicuramente la più importante fra queste è la formazione. Per questo motivo, portali come criptovaluta.it, grazie all’ausilio di professionisti del settore finanziario, mettono a disposizione degli utenti una valida ed esaustiva risorsa informativa, in cui è possibile trovare articoli e spunti sul mondo delle valute digitali.

Le criptovalute più promettenti

Con lo scopo di andare incontro alle esigenze degli investitori, gli analisti del portale hanno messo sotto la lente l’andamento dell’ultimo anno di centinaia di criptovalute, hanno analizzato i loro modelli di business, proprio per individuare i temi su cui concentrare il focus e da questa scrematura è stata stilata una selezione di currencies più promettenti.

Fra queste ad esempio abbiamo il Tether, il Ripple, lo Iota, il Cardano e molti altri che è possibile trovare sul sito. Una volta individuato il tema quello che non può mancare è come effettuare l’investimento. E ancora una volta ci viene indicata la migliore soluzione per potere negoziare le criptovalute: come ben sappiamo infatti oltre all’opzione di detenere il sottostante su un wallet, è possibile negoziare uno strumento finanziario che ne replichi l’andamento, i cosiddetti contratti per differenza. Anche in questo caso sul sito è disponibile un elenco di exchanges e un elenco di broker fra i più affidabili per negoziare i CFD.

Come operare online sulle criptovalute

Naturalmente su criptovaluta.it vengono specificate anche le principali caratteristiche di questi intermediari. Gli organi di vigilanza con cui hanno la licenza per esercitare la loro attività, il versamento minimo che bisogna effettuare per aprire un deposito, la possibilità data dal broker di rilasciare un conto demo in modo che gli investitori alle prime armi possano esercitarsi senza rischi prima di passare a capitali reali.

Oltre a tutto ciò non mancano le recensioni sulle varie funzionalità che questi intermediari mettono a disposizione dei loro clienti. E una volta acquisito il background per poter affrontare al meglio l’operatività sulle criptovalute bisogna sempre tenere a mente delle regole di buon senso.

Per investire su questi strumenti finanziari è necessario avere un profilo di rischio molto alto e un orizzonte temporale adeguato, è importante destinare a questa attività finanziaria una piccola percentuale dei propri risparmi. Infine, ma non meno importante, è fondamentale diversificare su più sottostanti, in modo da diluire quanto più possibile il rischio di concentrazione. (nota stampa)