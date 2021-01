L’attrice di Vieste Nina Soldano lascia Un posto al sole

Vieste, 15/01/2021 – (thesocialpost) È la soap opera italiana più amata e longeva, sugli schermi da più di 20 anni, stiamo parlando di Un posto al sole salita agli onori della cronaca per un terremoto che ha colpito cast e produzione. Uno dei personaggi più importanti della trama, interpretato da Nina Soldano, non ci sarà più (o almeno per il momento). La conferma è arrivata dalla stessa attrice che è stata travolta da una valanga di commenti dei fan che l’hanno implorata di restare. Andiamo per ordine, Nina Soldano, attrice originaria di Vieste e volto noto della tv, nella fortunata serie interpreta il ruoli di Marina Giordano protagonista/antagonista. Nello speciale dedicato a capodanno, gli spettatori hanno assistito a qualcosa che mai si sarebbero aspettati, ovvero l’uscita di scena (definitiva?) di Marina, che lascia Napoli per raggiungere il suo Fabrizio (interpretato da Giorgio Borghetti). L’attrice ha voluto ringraziare i fan per l’affetto con cui l’hanno travolta, per Nina Soldano (e per Marina) negli ultimi giorni sono arrivati solo messaggi di stima e affetto. Nel lungo post di ringraziamenti, l’attrice ha voluto però fare una precisazione: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza”.(thesocialpost)