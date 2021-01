Manfredonia. Concorso spazi e balconi fioriti 2021: scadenza 15 maggio

Manfredonia, 15 gennaio 2021. Le Associazioni Manfredonia Nuova e Meetup Cinque Stelle di Manfredonia, nello spirito del rilancio ambientale, economico e morale della città, che vuole essere protagonista del proprio presente e del futuro, indicono il presente Concorso per sensibilizzare la popolazione alla cura del verde e fare bello il proprio ambiente.

Al presente Concorso possono partecipare tutti coloro che, singolarmente o per gruppi, s’impegnano ad abbellire il proprio balcone, terrazzo o spazio pubblico, al fine di contribuire a rendere più piacevole la nostra città, nonché sensibilizzare tutti i cittadini circa l’importanza delle piante e dei fiori, non solo come elementi di decoro urbano ma, soprattutto, come elementi di miglioramento della qualità ambientale e di vita della nostra città.

Regolamento

Il concorso avrà durata dal 15 gennaio 2021 al 15 maggio 2021. Scopo del concorso è rendere l’aspetto della città più elegante e piacevole, sia per i residenti che per i turisti che la visitano, anche all’insegna della virtuosità, della sobrietà e della sostenibilità ambientale.

La partecipazione, libera e gratuita, è riservata esclusivamente a tutti gli abitanti del Comune di Manfredonia e sue frazioni, singolarmente o per gruppi condominiali.

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato a mano, entro il 15 maggio 2021 (termine ultimo per l’iscrizione al concorso), alla sede di Manfredonia Nuova Piazza Giovanni XXIII, n. 4; oppure del Meetup Cinque Stelle in via delle Cisterne 14 o, anche, può essere inviato via e-mail: enrica.amodeo@tiscali.it. oppure: ing.fatoneraffaele@gmail.com;

Lo stesso modulo può anche essere richiesto alle sedi qui sopra indicate.

Per quanto riguarda i balconi, gli spazi ed i terrazzi, potranno essere utilizzate tutte le specie di piante annuali e perenni, fiorite e non, coltivate in contenitori consoni al luogo e tali da non arrecare danno alle persone o alle cose circostanti. Non sono ammessi al concorso i siti che nella composizione presentino, anche solo in parte, piante e fiori artificiali.

Le decorazioni iscritte dovranno essere mantenute in perfetto ordine per tutta la durata del concorso e fino alla data di premiazione dei vincitori, pena la squalifica. La Commissione giudicante valuterà, con un punteggio, l’estetica d’insieme, la qualità e l’originalità delle piante scelte, l’efficienza della manutenzione e le decora-zioni ed in base ai voti assegnati, redigerà la graduatoria finale.

Per quanto riguarda gli angoli piantumati sarà tenuta in considerazione:

– la cura e pulizia dei medesimi

– gli eventuali sistemi d’irrigazione

– la varietà delle piantumazioni

– l’esposizione verso spazi pubblici a vista.

Tutti i concorrenti s’impegnano a rendersi disponibili per l’eventuale visita di valutazione di un in-caricato. Il Comitato Organizzatore nominerà la giuria del concorso, che sarà composta da esperti del settore ed artisti.

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. Il comitato organizzatore declina ogni re-sponsabilità per danni diretti od indiretti a cose e/o a persone che potessero derivare conseguente-mente all’allestimento o al mantenimento delle opere in concorso. Fino ad un massimo di 3 foto (del balcone o dell’angolo allestito) in formato digitale dovranno essere inviate all’indirizzo indicato, specificando nell’oggetto la categoria del concorso in cui s’intende partecipare (Balconi/Terrazzi ed Angoli addobbato).

PREMI:

Sono previsti premi in denaro e buoni di acquisto presso vivai ed aziende florovivaistiche. Saranno inoltre consegnate coppe, targhe, medaglie e diplomi di merito.

N. 0884.660681, in orario d’ufficio.

Manfredonia 15 gennaio 2021.