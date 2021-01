Protesta bar e ristoranti, Piserchia: “Non siamo invisibili, abbiamo bisogno di aiuto”

“Stasera 15 gennaio apriremo il nostro locale. Luci accese, tavoli in bella vista, insegna accesa, serrande aperte. Ma spieghiamo che è una protesa del tutto pacifica e si precisa che seguiremo tutte le procedure anti covid”.

Lo scrive su facebook il titolare del Clant Cafè di Foggia Luigi Piserchia rispondendo alla protesta nata sul web con l’hashtag #ioapro1501, ristoratori che apparecchiano per pranzo e cena dopo le 18.

“Non sarà possibile accomodarsi ai nostri tavoli nemmeno nel nostro esterno, sarà solo possibile prendere prodotto da asporto vogliano che nessuno di noi debba prendere multe, non vogliano metterci contro il governo e contro le forze dell’ordine, facciamo questo solo per far valere i nostri sacrifici, quello che abbiamo creato. I nostri ristornati e bar devono ‘essere visti’, non possiamo risultare invisibili, noi ci siamo e abbiamo bisogno di aiuto, non vogliamo chiudere la nostra serranda”. Per stasera chiunque voglia venire stasera nel mostro locale munito di mascherina lo aspettiamo”.

Sui Dpcm: “Vogliano e abbiamo il diritto di capire perché secondo il governo noi ristoratori dobbiamo essere una delle categorie più colpite e altri hanno la possibilità id svolgere la propria attività senza limiti e restrizioni”. Piserchia aggiunge che chi sostiene loro sostiene anche chi non parteciperà alla protesta.