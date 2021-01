Sfiducia a Iaccarino, qualche consigliere di maggioranza potrebbe ripensarci?

Foggia, 15 gennaio 2021. Il gruppo di Fdi è stato l’unico, finora, a esprimersi dalla schiera della maggioranza con una nota in cui si ribadisce quanto sottoscritto il 9 gennaio, cioè che la richiesta di dimissioni del presidente del consiglio, formalizzata in mozione del 9 gennaio scorso, sarà votata in aula.

“Per noi la questione non si pone, nel senso che il consiglio comunale si sarebbe dovuto tenere ad horas, siamo noi che poniamo delle domande, cosa si sta facendo, nel frattempo?”.

E’ la dichiarazione del consigliere comunale e segretario provinciale del Pd Lia Azzarone, secondo quanto richiesto dai capigruppo Cavaliere, Fatigato e Dell’Aquila.

Ma la maggioranza di centrodestra in aula sarà compatta sulla mozione? Voci riportate dal capogruppo di Fdi Gino Fusco accennano a un’incertezza in corso da parte di alcuni suoi colleghi, non di Fdi. Non solo, girava anche la voce che si stesse stilando un documento con delle precisazioni a favore del presidente del consiglio, rumors che non hanno trovato riscontro. Considerando che almeno 30 consiglieri hanno sottoscritto la mozione, è alquanto improbabile che non passi e che ci sia un ripensamento che ne infici il risultato.

Quindi il manipolo dei “liberi pensatori”, per dirla così, a che pro si starebbe muovendo in altro senso?

Proviamo con alcune ipotesi. La prima. Un gruppo con Iaccarino nuovamente consigliere- come ha precisato in conferenza stampa “che rivoterebbe Landella e che ha ottenuto 1400 voti alle comunali del 2019”- si organizza in maggioranza e con i suoi numeri può contribuire a determinare votazioni sul filo.

Da qui l’intervento di mediatori per rasserenare il clima.

Ipotesi due. A breve si voterà per le provinciali, possibile che si stia formando un gruppo (ma non si sa esattamente composto da chi, da quanti e a favore di chi) di “sostegno” per una prossima ed eventuale candidatura a Palazzo Dogana, voti di consiglieri di Foggia rispetto a quelli della provincia.

La terza ipotesi, quella meno attendibile, è che si crei un’imprevista e insolita corrispondenza fra qualche dissidente di maggioranza e la minoranza con un presidente del consiglio in quota centrosinistra, cui non mancano certo i nomi da proporre per esperienza e competenza. E’ quella che ottiene, però, meno adesioni in partenza, da quanto si apprende.

Il 9 gennaio è stata sottoscritta e protocollata la mozione di sfiducia, in base al regolamento il termine per discuterla non può superare i 20 giorni. Dopo l’eventuale sfiducia e l’elezione di un nuovo presidente del consiglio può trascorrere lo stesso numero di giorni. Dunque la maggioranza avanza a piccoli passi nella cornice del regolamento, la minoranza chiede urgenza e chiarezza in questa fase abbastanza tumultuosa.

Chi potrebbe succedere a Leonardo Iaccarino? Bella domanda cui nessuno in maggioranza sa rispondere, per ora.

Serviranno tavoli politici complessivi per esaminare il mosaico di nomine in giunta e nelle società partecipate, dentro una logica di pesi e contrappesi che Landella pensava di aver archiviato, almeno per qualche mese, dopo l’ultimo rimpasto. Una logica che è ben lontana da essere ponderata sebbene ogni anima della maggioranza si stia organizzando anche in vista di questo probabile prossimo appuntamento istituzionale e politico.

A cura di Paola Lucino, Foggia 15 gennaio 2021