StatoQuotidiano.it, 15 gennaio 2022. Nel canalone di scolo delle acque meteriche, quello che costeggia via del Ponte Lungo, intersezione via Cervaro di Manfredonia, come rappresentato meglio dal video e dalle immagini, lateralmente, sul muro perimetrale del detto canalone, vi è un tubo dal quale dovrebbe normalmente fuoriuscire acqua bianca o meglio piovana.

In verità, riportandomi alla segnalazione degli abitanti della zona ed in particolare da coloro le cui abitazioni affacciano sul canalone, da oltre un mese e mezzo, dal tubo uscire acqua di fogna scura e maleodorante che costringerebbe gli stessi a tenere chiuse imposte e finestre.

Lo scarico maleodorante, da tempo, quindi, percorre il canalone come un ruscello e termina in mare. Numerose le segnalazioni effettuate dagli abitanti della zona agli enti competenti che avrebbero anche effettuato un sopralluogo tempo fa ma ciò nonostante, sembrerebbe da quanto riferitomi in loco che ci sia un rimpallo di responsabilità su chi dovrebbe operare per eliminare il fastidioso inconveniente. Sta di fatto che gli abitanti della zona non siano più disposti ad attendere, quindi, a dover subire ancora un odore nauseabondo e disgustoso come è dato immaginare.”

Speriamo, conclude un cittadino, che venga quanto prima risolto il problema e chi soppa tornare a respirare aria salubre”.

di Antonio Castriotta