Ex Ilva: Bonelli, Arpa rileva record emissioni benzene a Taranto

(ANSA) – BARI, 15 GEN – “A Taranto l’inquinamento cresce, come dimostrato da una lettera che, in data 5 gennaio, la dirigenza di Arpa Puglia ha inviato ai commissari dell’ex Ilva, chiedendo di intervenire per ridurre le emissioni di benzene, composto tossico che genera il cancro, in particolar modo rilevati dalla stazione situata nel quartiere Tamburi dove i dati parlano, a novembre 2022, di una media di benzene pari a 3,3 nanogrammi per metro cubo, un valore superiore alle medie rilevate dal 2019 al 202 (..,)”.