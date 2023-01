Grave lutto nel calcio pugliese: ci ha lasciato il Delegato di Foggia Luciano Imbriano

(lndpuglia.it), Foggia, 15 GENNAIO 2023 – Un grave lutto scuote il calcio pugliese: ci ha lasciato improvvisamente Luciano Imbriano, Delegato Provinciale della Lnd a Foggia.

Nato nel 1951, nella sua lunga carriera Luciano Imbriano è stato associato AIA quale Arbitro effettivo: ha diretto gare di Promozione, all’epoca massima categoria regionale, per poi essere promosso nella categoria interregionale.

Tolta la divisa, è diventato osservatore arbitrale prima di guidare la sezione foggiana dell’AIA in qualità di Presidente nella stagione sportiva 1997/1998.

Diversi i ruoli ricoperti anche nella LND, dapprima come rappresentante AIA presso il G.S. Territoriale della Delegazione di Foggia, e in seguito come Coordinatore della FIGC-SGS foggiana.

Da oltre 20 anni guidava la Delegazione Provinciale LND di Foggia, dapprima come Presidente e in seguito come Delegato Provinciale.

Dalla notte scorsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella grande famiglia federale pugliese. Il Presidente Vito Tisci, interpretando il pensiero del Consiglio Direttivo e di tutte le società pugliesi, formula un messaggio di cordoglio nei confronti della famiglia, a cui si stringe con affetto e profondo dolore.