Strada Facendo: “Consigliera Valente torni a studiare seriamente”

Manfredonia (Fg), 15 gennaio 2023 – Si riporta di seguito la nota diffusa dai gruppi ‘Strada Facendo, Rotice Sindaco’ e ‘Io Voto Gianni’, in risposta alla Consigliera di ‘CON’, Mariateresa Valente:

Ahi Ahi Ahi Consigliera Valente. Noi siamo molto gentili ed alle illazioni gratuite rispondiamo con le carte. La sua frettolosa non risposta fa cadere il castello di perbenismo che aveva tentato di costruire sinora. Parole, soltanto parole direbbe Mina, visto che le piace tanto il karaoke.

Piuttosto, le consigliamo di studiare seriamente prima di fare la paladina e la so tutto io. Tanto per iniziare, lei, non lo sa o fa finta di non saperlo, che è costata 193mila euro in 9 anni come Responsabile Segreteria del Sindaco Riccardi. Forse non sa, che oltre ai compensi ricevuti, ci sono tutti una serie di oneri e costi che comunque sono stati erogati dal Comune con soldi pubblici.

Un’ennesima magra figura la sua, come quelle sull’impreparazione rispetto della materia del diritto societario a proposito di ASE o della possibilità amministrativa di aderire sia alla CUC (Centrale Unica di Committenza) dell’Alto Tavoliere che alla SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Foggia, che lei aveva con molta ignorante arroganza aveva bollato come “Two is meglio che one”.

“Si rileva che l’art 37 comma 4 non preclude al Comune non capoluogo di provincia di rivolgersi esclusivamente ad una centrale di committenza per l’approvvigionamento dei propri beni e servizi. Pertanto, nulla osta a che un’amministrazioni in base ai propri fabbisogni ed ambiti di intervento possa aderire e convenzionarsi con diverse centrali di committenza purché nei singoli atti convenzionali venga indicato l’oggetto e l’ambito di intervento della centrale di committenza”, è il contenuto di risposta al quesito di supporto giuridico.

Poi, rispetto al resto di quanto abbiamo portato alla luce, ovviamente non ha risposto. Resta che ha beneficiato per 14 anni di incarchi politici dell’ex consigliere regionale ed ex sindaco Riccardi, rispetto al quale, ovviamente, fa bene a glissare cercando di buttare la palla dall’altra parte del campo.

Come pensava di fare il sindaco se non è a conoscenza di queste nozioni “, non sa nemmeno la differenza tra i costi lordi e netti ed è stata parte integrante di chi è stato la causa dello scioglimento per infiltrazioni mafiose e portato il Comune al milionario e decennale Piano di riequilibrio?

Ci faccia il piacere…di studiare seriamente.

𝐈 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 “𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨” 𝐞 “𝐈𝐨 𝐕𝐨𝐭𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢”