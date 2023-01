Strada Facendo: “Valente la moralizzatrice, mangia e se ne scorda”

Manfredonia (Fg), 15 gennaio 2023 – Si riporta di seguito la nota diffusa dai gruppi ‘Strada Facendo, Rotice Sindaco’ e ‘Io Voto Gianni’:

Circa 200 mila euro. Tanto è costata alle casse comunali Maria Teresa Valente (oggi Consigliera comunale di “CON”) per il ruolo di componente di staff; proprio colei che oggi si straccia le vesti in pubblico per attaccare il sindaco Rotice che, a distanza di oltre un anno, non ha uno staff e non ha speso un solo centesimo di soldi pubblici.

Eppure, lei, che è stata la responsabile di staff di Angelo Riccardi, dovrebbe ricordare bene il nutrito parterre di collaboratori suoi colleghi composto in pianta stabile da 5 elementi, a cui si aggiungevano di volta in volta, altri consulenti.

Una segretaria, un addetto stampa, un nipote collaboratore, un LSU e persino un autista personale con auto di servizio. Tutti pagati con soldi pubblici, tutti individuati senza alcuna procedura di selezione. I tre in pianta stabile negli uffici di Palazzo di Città, costavano più di 5mila euro al mese con contratti da dipendenti a tempo determinato.

Nel caso specifico la Valente per ben quattordici anni ha vissuto di incarichi politici. Da novembre 2005 ad aprile 2019, come scritto da lei stessa sul curriculum. Quattordici anni al servizio della politica (o meglio di Angelo Riccardi) pagata con i soldi dei cittadini.

Da Novembre 2005 a giugno 2010 è stata responsabile della segreteria politica del consigliere regionale Riccardi (nel mentre era direttrice della testata manfredonia.net che aveva sede operativa nella stessa sede politica del consigliere in Via Santa Chiara n.44) per poi passare direttamente (da giugno 2010 ad aprile 2019) ad essere responsabile della Segreteria del Sindaco Riccardi.

Prove inconfutabili rispetto al fatto che aveva un cordone ombelicale con chi ha portato il Comune di Manfredonia alla condizione di Piano di riequilibrio finanziario (indebitato per diverse decine di milioni di euro sino al 2027) ed allo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

La causa di tutti i mali odierni del Comune e della città.

Ed ha(nno) il coraggio di parlare…

𝐈 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 “𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨” 𝐞 “𝐈𝐨 𝐕𝐨𝐭𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢”