Andria. Messa in suffragio nel ricordo di Vincenzo Santovito. "Un esempio"

A 30 giorni dalla scomparsa di Vincenzo Santovito, martedì 16 gennaio 2023, alle ore 18,00 nella chiesa San Giuseppe Artigiano, sarà celebrata la messa in suffragio per il Trigesimo di morte. Anche in questa circostanza non mancano le parole di affetto degli amici più cari a Vincenzo Santovito.

E’ stato il suo amico di tante battaglie civiche e sociali, Savino Montaruli, ad esprimere ancora profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia: “un ricordo indelebile fondato sulla roccia e su una storia scritta nelle pagine di democratica e sana ribellione civica che ha caratterizzato la nostra azione sociale nella città di Andria. Quell’intesa che non aveva bisogno di parole sprecate è stato il collante che ci ha sempre uniti nelle nostre battaglie per i più fragili ed i più deboli. Anche di fronte alla solitudine nella quale speso siamo stati lasciati da coloro che non si sono mai voluti compromettere, preferendo azioni servili per godere di privilegi personali, non abbiamo mai abbandonato. Alla famiglia dell’amico Vincenzo giungano nuovamente le mie condoglianze per questa drammatica perdita”.

Anche il dott. ing. prof. Nicola Chieppa esprime parole di grande stima e di ammirazione nei confronti dell’amico Santovito, ricordando la sua azione ed il suo impegno all’interno dell’A.N.M.I. – Associazione Nazionale Marinai d’Italia. In occasione della cerimonia funebre, officiata dal sacerdote don Peppino Lapenna, il prof. Chieppa ha letto la Preghiera del Marinaio per accompagnare all’ultimo imbarco il Marinaio Vincenzo Santovito al quale era legato da un’amicizia ferrea. Entrambi già Presidenti dei Gruppi ANMI, Santovito di quello di Andria e Chieppa di quello di Brivio, resta fortissimo il ricordo del 2019 allorquando, in occasione del 2 giugno, entrambi consegnarono cimeli al Museo storico di Tortona.

Quei cimeli erano un guidasiluri per sommergibile ed una lanterna di bordo che furono donate al Museo, consegnati direttamente nelle mani del sindaco di Tortona alla presenza di parlamentari e delle Istituzioni. Una volta marinai, marinai per sempre.