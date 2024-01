Manfredonia. “Il giorno stesso della perquisizione, attraverso formale PEC, ho inoltrato una richiesta di interrogatorio da parte del mio assistito per fornire tutti i chiarimenti che il Pm intenderà richiedere. Da una sommaria lettura dell’ordinanza, da un punto di vista tecnico, continuiamo a non rilevare dati compromettenti per il D’Ambrosio, relativamente ai fatti“.

Così in un’intervista esclusiva a StatoQuotidiano.it l’avvocato Angelo Salvemini, legale di Damiano D’Ambrosio, già consigliere comunale e assessore del Comune di Manfredonia, indagato con l’accusa di favoreggiamento – ma non destinatario di alcuna misura – nell’ambito dell’operazione dell’11 gennaio 2024 dei finanzieri della Compagnia di Manfredonia, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia, ed i Gruppi Lodie di Verona, con il supporto di unità cinofile e di un elicottero della Sezione Aerea di Bari, con l’esecuzione di provvedimenti cautelari e perquisizioni per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Manfredonia.

Si ricorda come le attività investigative, dirette dalla Procura di Foggia, sono state avviate nel marzo 2023 a seguito del sequestro di 18 kg di hashish durante un posto di controllo stradale in una delle vie di accesso alla città di Manfredonia.

Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso di raccogliere precisi elementi indiziari in merito al ruolo dei 7 indagati, 5 dei quali attinti dalla misura cautelare (4 in carcere e 1 ai domiciliari), nella movimentazione di ingenti quantitativi di droga con il nord Italia, partendo da una base logistica di Manfredonia, e nell’attività di spaccio, prevalentemente nei lidi balneari durante la stagione estiva.

Stamani si sono svolti gli interrogatori di garanzia dei destinatari della misura dinanzi il gip a Foggia.

Si ricorda nuovamente come la perquisizione domiciliare a carico del citato D’Ambrosio ha avuto esito totalmente negativo, e che nella stessa ordinanza di riferimento non c’è alcun riferimento all’ex assessore comunale di Manfredonia.

“Mi riservo di esprimermi con ulteriori elementi una volta avuto il quadro generale degli atti. Allo stato non comprendiamo la necessarietà per il D’Ambrosio di questo coinvolgimento”, conclude a StatoQuotidiano.it l’avvocato Salvemini.