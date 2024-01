CERIGNOLA (FOGGIA) – Gioca bene e concretizza il doppio vantaggio, poi difende a denti stretti la vittoria, nonostante l’inferiorità numerica e la rete dell’Audace Cerignola che riduce le distanze.

Sorrento inappuntabile nella trasferta pugliese, passa in vantaggio al quarto d’ora con una zampata dell’ariete Ravasio, all’ottavo centro stagionale.

I rossoneri giostrano con grande organizzazione di gioco e vanno al riposo in vantaggio. In avvio di ripresa, l’Audace Cerignola punta a farsi largo nella difesa rossonera orchestrata dall’ex Blondett e sicura nel giovane portiere Del Sorbo.

Al 18′, Vitale, alla quarta rete personale, raddoppia con un diagonale dalla sinistra a conclusione di una rapida ripartenza. Al 26′, quindi, l’espulsione di De Francesco che rimedia la seconda ammonizione per un fallo al limite della propria area.

Ammonizione in fotocopia registrata nel primo tempo.

L’uscita del centrocampista, regista essenziale nel gioco rossonero, coincide con la rete dell’Audace Cerignola con D’Andrea, lesto a raccogliere la respinta del palo alla destra di Del Sorbo sulla conclusione dello spagnolo Sainz-Mata su punizione.

Maiuri rivede lo schieramento tattico ed inserisce Bonavolontà al posto di Vitale.

L’Audace Cerignola insiste, ma la difesa del Sorrento regge l’urto della pressione dei padroni di casa e difende fino al nono minuto di recupero una vittoria che equivale alla nona posizione in classifica con 29 punti in zona playoff, con gli stessi del Potenza, in attesa del derby con la Turris a Potenza.