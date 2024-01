MANFREDONIA (FOGGIA) – “Siamo onorati di presentare, in esclusiva assoluta, materiale inedito segnalato da Fabio Campagna in località Acqua di Cristo, Manfredonia: incisioni votive finora non censite, di varie epoche storiche, con una Triplice Cinta di mirabile esecuzione, un’altra che la richiama (probabilmente una Triplice Cinta incompiuta) e altri elementi come disegni geometrici, croci, volti e una nave.

La Triplice Cinta, inoltre, risulta essere unica nel suo genere perché non ne esistono altre al mondo incise sugli scogli, a ridosso del mare.

A breve, proporremo anche un documentario che racconterà la storia del sito, con aneddoti interessanti e intriganti.

Il materiale segnalato è di notevole importanza e in attesa di recarci di persona sul posto, presentiamo una piccola galleria fotografica di Fabio CAMPAGNA, che ringraziamo per la collaborazione”.