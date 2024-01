Manfredonia. “Ehi, è stato ritrovato Jack!!”. Plauso dei cittadini ai vigili del fuoco: “Bravi!”

Manfredonia. Dopo quasi 2 settimane di apprensione, è stato ritrovato vivo il cane Jack, conosciuto e amato da tantissimi cittadini anche perché presente da tempo in zona centro commerciale.

Dalla mattina del 2 gennaio scorso, di Jack si erano perse completamente le tracce.

Poi la grande sorpresa. Con un intervento tempestivo, gli operatori dei vigili del fuoco di Manfredonia sono intervenuti nel pomeriggio nei pressi del canale di recupero acque in area ex Enichem. Jack è stato ritrovato spaventato ma complessivamente in buone condizioni.

“Bentornato Jack, grazie ai vigili del fuoco di Manfredonia”