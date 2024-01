MANFREDONIA (FOGGIA) – La Talete con sede legale in Lanciano (Chieti) comunica di aver presentato oggi alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, istanza per l’avvio del procedimento di PAUR del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano avanzato e ammendante organico consentito in agricoltura biologica mediante trattamento biologico integrato di rifiuti organici.

Il progetto è localizzato nel Comune di Manfredonia e prevede la costruzione di un impianto di produzione di biometano avanzato, e ammendante organico consentito in agricoltura biologica mediante trattamento biologico integrato di rifiuti organici, che verrà immesso nella condotta SNAM esistente.

La nuova configurazione impiantistica prevederà una tecnologia anaerobica in grado di trattare FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), per un quantitativo annuo pari a 50.000 t/anno, insieme al digestato prodotti dal processo anaerobico di un pari a 12.800 t/anno di sfalci del verde, saranno alimentati direttamente all’impianto di compostaggio esistente.

La fase anaerobica permetterà di abbattere di almeno il 90% le emissioni odorigene generate dalle sostanze organiche con la produzione di un compost di alta qualità.

