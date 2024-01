MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Monte Sant’Angelo è Capitale della cultura 2024 della Puglia. “Sarà un anno speciale per la nostra comunità e per l’intero territorio e ne abbiamo condiviso con le imprese e le associazioni la pianificazione.

Ora entriamo nel vivo con la progettazione esecutiva e programmazione, così da avviare la promozione” – spiega la Vicesindaca-Assessora alla cultura, Rosa Palomba.

Imprese e associazioni avranno una doppia opportunità: possono presentare non solo i progetti per il 2024, ma anche i progetti speciali ideati per l’anno della Capitale entro le ore 12 di lunedì 29 gennaio 2024 (modulo scaricabile sul sito istituzionale).

“La Capitale vedrà importanti progetti dedicati anche al welfare, allo sport, alle attività produttive” – rimarca Palomba.

Dopo la condivisione di idee e strategie con il Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia (e quindi con le tre agenzie regionali turistico-culturali: Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione, Apulia Film Commission), nonché con le imprese e le associazioni, avvenuta nell’ambito dei diversi incontri del Tavolo permanente su cultura e turismo, ove i partecipanti sono stati accompagnati, tra gli altri, dalla Fondazione Scuola Beni e Attività culturali del Ministero della Cultura (all’interno del progetto “Cantiere Città”), gli stessi attori operanti sul territorio (imprese, associazioni, organizzazioni) potranno presentare le proposte progettuali entro il 29 gennaio.

Il progetto della Capitale si sviluppa secondo tre tracce: le residenze culturali, la vetrina di Puglia, il calendario eventi.

Diversi gli appuntamenti e i grandi eventi in programma con un doppio binario: le radici (storia, cultura e tradizioni) e le ali (innovazione ed internazionalizzazione).

Nello specifico, i progetti speciali dovranno confrontarsi con le Residenze culturali, progetti quindi dedicati a formazione, animazione, produzione.

“Terremo particolarmente conto dei progetti che presenteranno un’edizione speciale degli eventi che già promuoviamo nel calendario unico, ma anche dei progetti di rete, alla previsione di un cofinanziamento e alla capacità di comunicazione e promozione” – anticipa l’Assessora Palomba.

Le domande potranno essere inoltrate:

da pec a protocollo@montesantangelo.it;

via mail a culturaeturismo@montesantangelo.it;

consegna a mano presso l’Ufficio protocollo.

Per info: +390884566216

Un Monte in cammino 2024 progetto