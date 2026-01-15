FOGGIA, 15 gennaio 2026 – Un agguato si è verificato nel tardo pomeriggio in via Sant’Antonio, all’angolo con via Ciano, a Foggia. Vittima il 34enne Alessandro Moretti, nipote del boss, Rocco Moretti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e la Polizia, che hanno delimitato l’area per consentire i primi rilievi e avviare le indagini. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla dinamica dell’accaduto né sull’eventuale presenza di feriti.

foto maizzi

Secondo le prime informazioni raccolte, l’ipotesi è quella di un agguato da parte di ignoti a bordo di uno scooter, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo in attesa di chiarire con precisione quanto accaduto.

In corso l’acquisizione di eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e l’ascolto di possibili testimoni.

L’area dell’incrocio tra via Sant’Antonio e via Ciano è rimasta parzialmente interdetta al traffico per consentire le operazioni delle forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti.

FOTOGALLERY VIDEO SALVATORE CLEMENTE, RIPRODUZIONE RISERVATA