Un primo passo che segna una svolta nel trattamento delle fasi iniziali dell’Alzheimer: al Policlinico di Foggia è stato somministrato per la prima volta il Donanemab, anticorpo monoclonale di nuova generazione indicato per intervenire sui meccanismi biologici alla base della patologia.

Secondo la comunicazione, il farmaco agisce riducendo l’accumulo di amiloide, una delle proteine coinvolte nel danno neuronale, e rappresenta una nuova opportunità per rallentare il decorso della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Il trattamento è stato effettuato nella Struttura complessa di Neurologia Ospedaliera, diretta dal dr. Ciro Mundi, presso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) con responsabile la dr.ssa Elena Carapelle, nel rispetto dei criteri clinici previsti dai protocolli nazionali e internazionali.

“L’introduzione di questa terapia rappresenta un traguardo importante per il nostro Policlinico e per la comunità pugliese”, ha commentato il commissario straordinario Giuseppe Pasqualone, sottolineando che il risultato “ci pone tra i centri nazionali più avanzati nella gestione dell’Alzheimer”.

Pasqualone ha rimarcato un punto centrale: “non si tratta di una cura definitiva”, ma di un intervento concreto che può restituire “più tempo e qualità di vita” ai pazienti e alle famiglie.

Nel documento si ricorda inoltre come le demenze — e in particolare l’Alzheimer — rappresentino una delle principali cause di disabilità nella popolazione anziana, con un impatto sanitario e sociale importante anche sui caregiver, spesso disorientati rispetto ai percorsi diagnostico-terapeutici e ai servizi disponibili.

Proprio in quest’ottica, il Policlinico annuncia che “a breve” si doterà anche di uno Sportello Demenze, pensato come punto di ascolto, orientamento e supporto per pazienti e caregiver, per migliorare la presa in carico globale e ridurre il carico assistenziale delle famiglie, in raccordo con le strutture territoriali.