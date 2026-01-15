CERIGNOLA (FG) – La stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Mercadante di Cerignola, realizzata in collaborazione con Puglia Culture, prosegue con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. Martedì 20 gennaio, il palcoscenico cittadino ospiterà Amanda Sandrelli, protagonista di una intensa e contemporanea rilettura de La bisbetica domata di William Shakespeare.

Lo spettacolo, diretto da Roberto Aldorasi, vede la celebre attrice affiancata da Pietro Buontempo e da un cast di alto livello, per una produzione firmata La Contrada – Teatro Stabile di Trieste. Una messa in scena che si distacca dalle interpretazioni tradizionali, trasformando la commedia shakespeariana in un raffinato gioco di specchi e identità, capace di interrogare il pubblico sul ruolo della donna e sulle dinamiche di potere nei rapporti umani.

«Siamo orgogliosi di ospitare una produzione di tale prestigio – dichiara il direttore artistico del Teatro Mercadante, Savino Zaba –. La collaborazione con una realtà storica come La Contrada di Trieste garantisce una qualità artistica assoluta. In questa edizione, Amanda Sandrelli offre una prova d’attrice straordinaria, capace di restituire tutta la complessità e la fragilità di Caterina. È una messa in scena visivamente affascinante e ritmata, che rende contemporaneo il linguaggio di uno dei grandi classici del teatro mondiale senza tradirne l’anima, confermando la vocazione del Mercadante come spazio aperto alle migliori esperienze del teatro nazionale».

L’inserimento dell’opera nella programmazione non risponde solo a criteri estetici, ma si inserisce in un più ampio percorso di riflessione civile e sociale promosso dall’Amministrazione comunale.

«Abbiamo fortemente voluto questo spettacolo per le sue profonde motivazioni sociali – spiega l’assessora alla Cultura del Comune di Cerignola, Maria Dibisceglia –. Scegliere La bisbetica domata oggi significa affrontare, attraverso il teatro, il tema dell’autodeterminazione femminile e del contrasto a ogni forma di sottomissione psicologica e sociale. La stagione 2025/2026 è pensata come uno strumento di cittadinanza attiva: vogliamo che il teatro sia un luogo di confronto, capace di aiutare la comunità a riflettere sui propri valori e a superare stereotipi di genere ancora troppo radicati».

L’appuntamento è fissato per martedì 20 gennaio alle ore 21.00.

Per lo spettacolo è possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro nei giorni precedenti e la sera della rappresentazione; la vendita online è disponibile su vivaticket.it. Come di consueto, sono previste convenzioni e sconti con i parcheggi di piazza Primo Maggio e Ferrovia, oltre a collaborazioni con alcuni ristoranti di Cerignola per il dopo teatro. Tutte le informazioni sono disponibili al botteghino o sul sito ufficiale www.teatromercadantecerignola.it.