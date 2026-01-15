Edizione n° 5947

Home // Cronaca // Concorsi del Comune di Foggia: dal 19 al 21 gennaio le prove scritte

26 ASSUNZIONI FOGGIA Concorsi del Comune di Foggia: dal 19 al 21 gennaio le prove scritte

Si svolgeranno da lunedì 19 a mercoledì 21 gennaio, alla Città del Cinema, le prove scritte dei concorsi pubblici per l’assunzione di 26 unità a tempo pieno e indeterminato

Le graduatorie saranno valide per altri due anni e potranno essere utilizzate anche da altri enti locali

CONCORSI FOGGIA, ARCHIVIO ph enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Si svolgeranno da lunedì 19 a mercoledì 21 gennaio, presso la Città del Cinema di Foggia, le prove scritte dei concorsi pubblici banditi dal Comune per l’assunzione di 26 unità a tempo pieno e indeterminato. Le procedure concorsuali, avviate nel mese di ottobre, riguardano sei diversi profili professionali.

La prima giornata, lunedì 19 gennaio, vedrà lo svolgimento di tre concorsi. Alle 8.30 inizierà la prova per Addetto ai Servizi generali per l’infanzia, con 37 domande pervenute a fronte di 3 posti disponibili. Alle 12 sarà la volta del concorso per Funzionario Insegnante, che ha registrato 153 candidature per 4 posti, mentre alle 15 si terrà la prova per Funzionario Avvocato, con 114 partecipanti per un solo posto.

Martedì 20 gennaio sarà interamente dedicato al concorso per Funzionario Amministrativo, il più partecipato, con 1.192 domande per 6 posti. I candidati con cognome dalla A alla K sosterranno la prova alle 8.30, mentre quelli dalla L alla Z alle 12. Considerato l’elevato numero di partecipanti, per questo profilo è prevista anche una prova preselettiva.

Le procedure si concluderanno mercoledì 21 gennaio con le ultime due prove scritte: alle 8.30 quella per Funzionario Tecnico/Specialista Tecnico, con 134 domande per 10 posti, e alle 12 quella per Funzionario Contabile/Specialista Economico Statistico, con 186 candidature per 2 posti.

Per i profili di funzionario è prevista successivamente anche una prova orale, le cui date saranno comunicate nei prossimi giorni. L’elenco degli ammessi e il calendario completo delle prove sono consultabili sul Portale del Reclutamento InPA e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Foggia .

La sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora al Personale Daniela Patano hanno ribadito che le selezioni si svolgeranno all’insegna della trasparenza e del merito, invitando i candidati ad affrontare le prove con impegno e concentrazione, considerate un’importante opportunità di crescita professionale e di servizio alla collettività.

LASCIA UN COMMENTO