MANFREDONIA – Anche Manfredonia rientra tra i centri interessati dal rafforzamento dei controlli straordinari della Polizia di Stato nel mese di dicembre. In tutta la provincia di Foggia, infatti, sono stati predisposti 66 servizi straordinari di controllo del territorio ripartiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo, con l’obiettivo di prevenire reati e aumentare la sicurezza nelle aree più esposte.

L’attenzione delle pattuglie si è concentrata soprattutto nelle zone considerate sensibili, in particolare quelle maggiormente frequentate dai giovani e connesse ai fenomeni della mala movida, oltre che nelle aree dove si registrano criticità legate a degrado urbano e sociale. Un presidio mirato che punta a rendere più capillare la presenza delle Forze dell’Ordine e a intervenire con tempestività in caso di comportamenti illegali o situazioni a rischio.

Il piano di controllo rientra in un più ampio dispositivo provinciale che, nel mese di dicembre, ha incluso anche 14 operazioni ad “Alto Impatto”: 11 a Foggia e 3 a Orta Nova, svolte con il supporto delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Il bilancio complessivo delle attività in Capitanata parla di 15.632 persone identificate e 6.820 veicoli controllati, con 28 arresti e 42 denunce. Nel corso dei controlli è stato inoltre effettuato il sequestro di 1,607 kg di sostanze stupefacenti, tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

La Polizia di Stato rinnova l’appello ai cittadini a collaborare: per segnalazioni non urgenti è disponibile l’applicazione YOUPOL, anche in forma anonima; per le emergenze resta operativo il 112 NUE.

A cura di Michele Solatia.