Intervista a Michele Caterino (Associazione per la Cooperazione Italo-Venezuelana): “Popolo spaccato. Gli italiani non sono un bersaglio, ma serve prudenza”. La cronaca internazionale conferma la cattura dell’ex presidente e l’avvio di una fase di transizione guidata da Delcy Rodríguez.

MANFREDONIA – “Gli italo-venezuelani vivono come i venezuelani: la vivono male, con molta aspettativa”. A parlare è Michele Caterino, presidente dell’Associazione per la Cooperazione Italo-Venezuelana, contattato a Manfredonia il 14 gennaio 2026. La sua rete – spiega – è radicata soprattutto nell’oriente del Paese, nello Stato di Anzoátegui, area di Puerto La Cruz, con collegamenti anche a Caracas e in altre città. Una trama di telefonate, messaggi e referenti “sul posto” che in queste ore misura, giorno per giorno, la temperatura di una nazione entrata in un passaggio senza precedenti.

Il presupposto, ormai, non è più un’indiscrezione: Nicolás Maduro è stato catturato in un’operazione statunitense ed è finito sotto procedura giudiziaria negli USA, secondo ricostruzioni convergenti della stampa internazionale. In parallelo, Delcy Rodríguez – fino a poche settimane fa vicepresidente – è stata proclamata e giurata come presidente ad interim, nel tentativo di garantire “continuità amministrativa” e gestione dell’ordine interno.

“Non c’è vuoto di potere. Ma il Paese è spaccato”

Alla domanda se si sia aperta una “vacatio legis”, Caterino taglia corto: “No”. E in effetti, almeno sul piano formale, la macchina statale non risulta sospesa: la transizione istituzionale viene presentata come una sostituzione al vertice, non come dissoluzione del governo.

Il punto, semmai, è politico e sociale. “Vedo un popolo diviso, spaccato”, insiste Caterino, che lega la frattura alla lunga crisi economica e a un conflitto di legittimità che si trascina dalle elezioni contestate del 2024 e dall’inaugurazione di Maduro nel 2025, giudicate irregolari da diversi osservatori e governi.

La comunità italiana: “Non è minimamente minacciata”

Nel passaggio più concreto dell’intervista, Caterino prova a rassicurare: “Gli italiani in Venezuela non sono minimamente minacciati”. È una valutazione che nasce dal polso dei contatti della sua associazione, ma che non elimina il fattore di rischio tipico delle fasi di transizione: proteste, tensioni localizzate, imprevedibilità. Lo scenario, del resto, è diventato anche tema di confronto a Washington: il 14 gennaio il Senato USA ha respinto di misura una risoluzione per limitare ulteriori operazioni militari in Venezuela senza autorizzazione del Congresso, segno che il dossier resta politicamente “caldo” anche negli Stati Uniti.

Petrolio e geopolitica: la nuova frontiera (e la nuova contesa)

Caterino colloca la crisi in una cornice più ampia: risorse, alleanze, interessi. Sottolinea che il Venezuela “ha tantissime risorse, non solo petrolio”, citando anche minerali strategici. Su questo punto gli analisti internazionali concordano almeno sul dato principale: Caracas dispone di riserve petrolifere tra le più grandi del pianeta, ma con un settore estrattivo in forte declino da anni e infrastrutture deteriorate. Sul fronte minerario, l’“Arco Minero dell’Orinoco” è indicato come area di interesse per oro e altri materiali, ma la reale consistenza e mappatura di alcune risorse (come il coltan) resta oggetto di stime non sempre uniformi e di verifiche difficili.

Intanto, la partita energetica si è già mossa: Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici dell’industria petrolifera per spingere investimenti in Venezuela, secondo quanto riportato da media statunitensi. E sul versante operativo, Reuters riferisce di un primo round di vendite di greggio venezuelano sotto un accordo da 2 miliardi di dollari, con proventi depositati in conti “controllati” dagli USA. Una traiettoria che rende più comprensibile – anche a chi osserva da Manfredonia – perché la crisi venezuelana non resti “lontana”: riguarda sicurezza, migrazioni, prezzi dell’energia, equilibri dell’Atlantico.

Qui si inserisce il lavoro dell’associazione presieduta da Caterino: “Facciamo da ponte”, racconta, tra produttori italiani (agroalimentare, meccanica, know-how) e interlocutori venezuelani. Oggi, aggiunge, si aprirebbe una finestra nuova: servizi e filiera per la ricostruzione dell’infrastruttura petrolifera e gasifera, ma anche turismo e scambi.

Il paradosso è tutto nella stessa frase: “aspettativa”. Perché l’aspettativa può diventare speranza – ritorno di investimenti, lavoro, normalità – oppure l’anticamera di un’altra delusione, se la transizione dovesse trasformarsi in un braccio di ferro permanente. E in mezzo ci sono le comunità, comprese quelle con radici italiane: gente che, come dice Caterino, “vive come i venezuelani”, con la differenza di portarsi addosso due appartenenze e la necessità, quotidiana, di scegliere la prudenza senza rinunciare al futuro.