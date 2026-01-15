Edizione n° 5947

15 Gennaio 2026

E' morto Giovanni Memola, ex sindaco di Bari. Cordoglio Decaro

MEMOLA BARI E’ morto Giovanni Memola, ex sindaco di Bari. Cordoglio Decaro

"La scomparsa di Giovanni Memola è una notizia che ci addolora profondamente"

Addio a Giovanni Memola, l'ex sindaco di Bari muore a 90 anni

Addio a Giovanni Memola, l'ex sindaco di Bari muore a 90 anni - PH TELEBARI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Bari // Cronaca

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, esprime il proprio cordoglio, personale e istituzionale, per la scomparsa di Giovanni Memola, storico esponente socialista e già sindaco della città di Bari, ultimo primo cittadino prima dell’introduzione dell’elezione diretta dei sindaci.

«La scomparsa di Giovanni Memola è una notizia che ci addolora profondamente – commenta il presidente Decaro –. Il suo impegno nelle istituzioni è stato costante e il suo amore per la città di Bari è sempre stato indiscutibile».

Decaro ha ricordato Memola come «esponente di una classe politica che ha saputo interpretare con responsabilità la delicata fase di transizione politico-istituzionale tra la Prima e la Seconda Repubblica», contribuendo in modo significativo a un cambiamento che ha inciso profondamente sulla vita democratica del Paese e sull’assetto dei Comuni italiani.

«Alla sua famiglia – conclude il presidente della Regione – va il mio abbraccio sincero e il pensiero riconoscente di tutta la comunità pugliese».

