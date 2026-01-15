BARI – Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, esprime il proprio cordoglio, personale e istituzionale, per la scomparsa di Giovanni Memola, storico esponente socialista e già sindaco della città di Bari, ultimo primo cittadino prima dell’introduzione dell’elezione diretta dei sindaci.

«La scomparsa di Giovanni Memola è una notizia che ci addolora profondamente – commenta il presidente Decaro –. Il suo impegno nelle istituzioni è stato costante e il suo amore per la città di Bari è sempre stato indiscutibile».

Decaro ha ricordato Memola come «esponente di una classe politica che ha saputo interpretare con responsabilità la delicata fase di transizione politico-istituzionale tra la Prima e la Seconda Repubblica», contribuendo in modo significativo a un cambiamento che ha inciso profondamente sulla vita democratica del Paese e sull’assetto dei Comuni italiani.

«Alla sua famiglia – conclude il presidente della Regione – va il mio abbraccio sincero e il pensiero riconoscente di tutta la comunità pugliese».