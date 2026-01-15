Foggia, al via l’era Casillo–De Vitto: “Un progetto condiviso, niente nostalgia ma programmazione”

FOGGIA – È iniziata ufficialmente questo pomeriggio, nella sala stampa “Antonio Fesce” dello stadio Pino Zaccheria, la nuova fase del Foggia Calcio. Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto si sono presentati alla stampa dopo la firma del contratto preliminare per l’acquisizione del club rossonero, inaugurando un passaggio che segna una svolta nella storia recente della società.

Il ritorno del cognome Casillo ha inevitabilmente un peso simbolico per la piazza, ma il messaggio del nuovo proprietario è stato immediato: rispetto per il passato, senza viverci dentro. «Quello che ha fatto mio padre è irripetibile – ha detto – è una pagina di storia che non si può riscrivere. Noi dobbiamo puntare sulle nostre idee, costruendo qualcosa di nuovo».

“Un’azienda a chilometro zero”: presenza quotidiana e obiettivi chiari

Casillo ha insistito sulla volontà di vivere il club “giorno per giorno”, con un approccio manageriale e radicato sul territorio: «Questa è un’azienda, un’azienda a chilometro zero. Noi siamo qua, dobbiamo vivere quotidianamente il Foggia. Uno si sveglia la mattina e sa che c’è un obiettivo da raggiungere».

Un concetto ribadito anche sul piano dell’impegno: determinazione, passione e serietà come “marchio di fabbrica”. «Magari i risultati a volte non arriveranno – ha aggiunto – ma la determinazione sarà certa. Chi ci conosce sa come lavoriamo: questo non mancherà».

Nel suo primo intervento, Casillo ha ringraziato la Fondazione (citando Sario e Aristide) e i professionisti che hanno curato l’operazione, oltre ai soci Giuseppe e Antonio De Vitto, definiti «accomunati dalla stessa sana follia» nel voler rilanciare il club.

La cornice del progetto, però, va oltre la sola dimensione sportiva: «Vogliamo un Foggia che sia di tutti, fondato su trasparenza e comunicazione. Deve essere una sfida condivisa che coinvolga istituzioni, politica e imprenditoria locale». Da qui l’ipotesi – già evocata in ambienti imprenditoriali – di un possibile “modello Foggia”, basato su partecipazione e responsabilità diffusa.

La parola d’ordine, per la nuova proprietà, è prudenza operativa: «Non bisogna agire di corsa né con la fretta. Serve equilibrio, programmazione e lavoro serio. Con una piazza importante come Foggia alle spalle possiamo costruire qualcosa di solido».

Un passaggio che si collega anche alla fase che attraversa la squadra, con la necessità – nelle intenzioni del nuovo gruppo – di evitare scossoni e tensioni inutili.

Sul fronte sportivo, Casillo ha confermato di aver già parlato con il direttore sportivo, spiegando che in questa fase la priorità è “mettere in sicurezza la rotta”: «Dobbiamo portare in porto la nave, in tutti i modi. Non bisogna creare grande aggressione e negatività». E sul tecnico la linea è netta: «L’allenatore è bravo, massima fiducia al mister, assolutamente. Collaboreremo, ci siamo parlati oggi. Ora vediamo nei prossimi giorni».

Nel discorso della nuova proprietà entra anche la dimensione gestionale, con l’intenzione di intervenire in maniera immediata non solo sul campo: «La condizione era intervenire subito sul mercato, essere operativi su tutto: marketing, comunicazione, biglietteria, gestione operativa dell’azienda».

Un’impostazione che punta a rimettere in ordine la struttura e a dare una direzione chiara, con l’idea – annunciata per il futuro – di creare anche una consulta con gli imprenditori del territorio per ampliare la partecipazione al progetto.

Il concetto, ripetuto a più riprese, resta uno: lavorare per il club senza slogan e senza nostalgia, ma con una visione concreta. L’era Casillo–De Vitto si apre così: basi solide, idee nuove e un progetto dichiaratamente condiviso, con la promessa di una presenza quotidiana e di una gestione improntata a programmazione e trasparenza.