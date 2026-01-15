Edizione n° 5947

BALLON D'ESSAI

OMICIDIO LACARPIA // “Fu ammazzato in carcere a Bari l’uomo che uccise la moglie nel 2024”
15 Gennaio 2026 - ore  11:14

CALEMBOUR

"ALTO IMPATTO" FOGGIA // Maxi-controlli della Polizia nel Foggiano a dicembre: 14 operazioni ad “Alto Impatto”, 28 arresti
15 Gennaio 2026 - ore  10:20

Home // Manfredonia // Foggia Calcio: Padre (Pasquale), figlio (Gennaro) e un amore solo

"La notizia dell’arrivo di Giuseppe De Vitto e di Gennaro Casillo, figlio di Pasquale Casillo, al posto di Canonico, mi ha strappato un sorriso improvviso"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Manfredonia // Primo piano //

Ero convinto che certe storie appartenessero solo alle favole. Quelle che inizi da bambino, senza sapere che un giorno ti verranno incontro di nuovo, cambiate nei volti ma identiche nell’anima. E invece no.
A Foggia il calcio ha questa strana capacità: chiudere i cerchi, far tornare i destini, passare il testimone quando meno te lo aspetti.

La notizia dell’arrivo di Giuseppe De Vitto e di Gennaro Casillo, figlio di Pasquale Casillo, al posto di Canonico, mi ha strappato un sorriso improvviso, quasi involontario. Un sorriso che mi ha riportato indietro nel tempo, a quando, ragazzo, privilegiato insieme a mio fratello Nicola, a Michele e a Lorenzo D’Alba, guardavo dalla tribuna uno spettacolo che allora non sapevamo sarebbe diventato leggenda.

Era il calcio di Zdeněk Zeman. Un calcio che correva più veloce del pensiero, che non faceva calcoli, che non aveva paura. Da lì a poco l’avrebbero chiamata Zemanlandia, ma noi la vivevamo senza etichette: era semplicemente Foggia che sognava, attaccava, cadeva e si rialzava sempre andando in avanti.

Molti anni dopo, nel momento forse più duro della sua vita, il destino mi ha fatto conoscere davvero don Pasquale. Mi chiamava “Angelino”, con quella familiarità ruvida e affettuosa che era solo sua. Ricordo con nitidezza le lunghe chiacchierate, i racconti delle sue ultime disavventure imprenditoriali, ma soprattutto quell’amore viscerale, quasi carnale, per il Foggia Calcio. Non era nostalgia: era appartenenza.

Come dimenticare quella passeggiata insieme, l’incontro casuale con Claudio Lotito, finito con un don Pasquale spumeggiante, irriverente, lucidissimo conoscitore di calcio e di uomini. In quel momento capii che certi presidenti non passano mai davvero: restano. Anche quando non ci sono più.

Ecco perché questa nuova pagina di calcio a Foggia non può essere raccontata come una semplice notizia societaria. Qui c’è un filo invisibile che lega passato e presente, un destino che passa di mano, da padre a figlio, come nelle storie antiche. In una città esigente, che di pallone capisce davvero e che non si accontenta mai.

A Giuseppe De Vitto e a Gennaro Casillo auguro ogni bene per questa nuova avventura. Con la speranza — mai ingenua, sempre ostinata — che la storia possa, almeno in parte, ripetersi.
E con la certezza intima che don Pasquale, da qualche parte, se la stia godendo: sornione, ironico, con quel sorriso di chi sa che certe magie solo Foggia riesce ancora a farle accadere.

Lo scrive in un post sui social Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia e già presidente del Manfredonia calcio.

