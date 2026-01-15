Edizione n° 5947

Home // Cronaca // Foggia, Polizia Locale: chiusi altri tre autolavaggi senza autorizzazioni ambientali

FOGGIA AUTOLAVAGGI Foggia, Polizia Locale: chiusi altri tre autolavaggi senza autorizzazioni ambientali

Controlli della Unità Operativa Polizia Commerciale e Ambiente/Degrado Urbano. Contestate violazioni al Testo Unico Ambientale e al Codice della Strada.

Foggia, Polizia Locale: chiusi tre autolavaggi senza autorizzazioni ambientali

Foggia, Polizia Locale: chiusi tre autolavaggi senza autorizzazioni ambientali

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Nel corso di controlli svolti oggi, giovedì 15 gennaio 2026, la Polizia Locale di Foggia ha disposto la chiusura di tre autolavaggi risultati sprovvisti delle autorizzazioni previste dalla normativa, con contestuale avvio delle procedure sanzionatorie. L’attività ispettiva è stata condotta dal personale della Unità Operativa di Polizia Commerciale e Ambiente/Degrado Urbano nell’ambito di verifiche mirate a tutela della legalità e del rispetto delle norme ambientali e commerciali. Durante i sopralluoghi sono state riscontrate violazioni alle disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) e del Codice della Strada.

Secondo quanto comunicato dal Comune, per tre soggetti responsabili sono stati adottati i provvedimenti previsti dall’ordinamento: stop alle attività per non conformità dell’Autorizzazione Unica Ambientale e avvio delle procedure di competenza.

L’operazione rientra in un programma più ampio di vigilanza finalizzato a garantire la tutela dell’interesse pubblico e il rispetto della normativa vigente. Eventuali ulteriori sviluppi, si legge nella nota, saranno comunicati nel rispetto delle disposizioni su trasparenza e riservatezza.

