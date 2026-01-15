Decaro e Emiliano

BARI, 15 gennaio 2026 – Per l’ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non ci sarebbe spazio nella nuova Giunta come assessore, ma potrebbe ricoprire l’incarico di consigliere del presidente. È quanto emerge dal colloquio avvenuto nel pomeriggio tra Emiliano e l’attuale governatore pugliese Antonio Decaro, preceduto da una telefonata tra i due nella serata di ieri.

Secondo quanto si apprende, l’ipotesi dell’assessorato sarebbe stata definitivamente accantonata, mentre resta concreta la possibilità di un ruolo di consulenza diretta al presidente della Regione. Solo dopo l’eventuale accettazione formale dell’incarico, Emiliano potrà presentare al Consiglio superiore della magistratura la richiesta di aspettativa dalla Magistratura.

Nella giornata di ieri, Decaro ha firmato il decreto di riorganizzazione del modello Maia 2.0, che prevede una drastica riduzione del numero dei consiglieri del presidente: da 21 a 9, di cui 5 politici e 4 tecnici. Emiliano, dunque, potrebbe occupare uno dei nove posti disponibili.

La presentazione ufficiale della nuova Giunta regionale è attesa nei prossimi giorni, probabilmente già entro la settimana.