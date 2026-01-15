Edizione n° 5947

I due pescatori, "Sciabcaiùl", di Manfredonia

RITO I due pescatori, “Sciabcaiùl”, di Manfredonia

Nel Novecento, la pesca con la sciabica “sciabbeke” non era solo un metodo per procurarsi il cibo

Foto Ermanno Bellucci

Foto Ermanno Bellucci

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Primi del ’900 – I due pescatori, “Sciabcaiùl”, sulla sinistra Michele Barbone, emigrato pochi anni dopo nel New Jersey (USA). Nel Novecento, la pesca con la sciabica “sciabbeke” non era solo un metodo per procurarsi il cibo, ma un vero e proprio rito collettivo che scandiva la vita delle comunità costiere italiane, dall’Adriatico al Tirreno. I pescatori che la praticavano, erano chiamati sciabicaioli, “sciabcaiùl”, la tecnica richiedeva una coordinazione e una forza fisica straordinarie.

Una piccola barca a remi portava la rete al largo (circa 200 metri dalla riva), lasciando un capo della corda a terra. La barca descriveva un ampio semicerchio, calando la rete e tornando poi verso la spiaggia con l’altro capo. Una volta tornata a riva, si formavano due squadre di uomini che afferravano i due capi della rete. I pescatori tiravano la rete camminando all’indietro o restando sul posto, coordinati da un caposquadra. Era un lavoro di ore, che si svolgeva all’alba.

La vita di questi uomini era segnata da fatica e precarietà, ma anche da una forte solidarietà. Durante il tiro, era comune sentire canti ritmici o invocazioni ai santi, si invocava spesso, San Nicola, San Lorenzo o la Madonna di Siponto per darsi il tempo e la forza durante lo sforzo. A partire dalla metà del Novecento, questa pratica è progressivamente scomparsa per due motivi principali: L’avvento dei motori e dei verricelli ha reso obsoleto il tiro a braccia.

La sciabica è una pesca a strascico sottocosta che raschia il fondale, danneggiando la flora marina (come la Posidonia). Oggi è vietata dalla normativa italiana, salvo deroghe speciali per finalità scientifiche o rievocazioni storiche.
Foto Ermanno Bellucci, trasformata a colori con tecniche moderne.

Fonte – Manfredonia Ricordi

Se questa foto ti ha riportato indietro nel tempo, segui la pagina per vedere altri tesori del passato!

1 commenti

Lascia un commento

