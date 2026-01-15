Edizione n° 5947

OMICIDIO LACARPIA // “Fu ammazzato in carcere a Bari l’uomo che uccise la moglie nel 2024”
15 Gennaio 2026 - ore  11:14

"ALTO IMPATTO" FOGGIA // Maxi-controlli della Polizia nel Foggiano a dicembre: 14 operazioni ad “Alto Impatto”, 28 arresti
15 Gennaio 2026 - ore  10:20

Home // Apricena // L'Amministrazione Potenza taglia i fondi al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

SAD APRICENA L’Amministrazione Potenza taglia i fondi al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Il gruppo consiliare Apricena Futura annuncia un’interrogazione in Consiglio comunale

Tagli al Centro Anziani e accorpamento dei servizi ad Apricena: "una scelta grave e miope"

SOCCIO FERULLO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Apricena // Capitanata //

L’Amministrazione Potenza taglia i fondi al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Il gruppo consiliare Apricena Futura annuncia un’interrogazione in Consiglio comunale

Nel febbraio 2023, su proposta dell’allora assessora alle Politiche sociali Ada Soccio, la Giunta comunale di Apricena approvò una delibera che istituiva un fondo di 30 mila euro destinato al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), con l’obiettivo di rafforzare le politiche di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione.

Lo stanziamento era finalizzato in particolare al potenziamento degli interventi rivolti agli anziani, autosufficienti e non autosufficienti, per favorirne la permanenza a domicilio, e allo sviluppo di azioni dedicate alla disabilità, mirate a promuovere l’autonomia personale e sociale di ragazzi e minori, rafforzandone il senso di autoefficacia e autostima. Tra gli obiettivi anche l’inclusione attiva delle persone con disabilità nella vita pubblica e comunitaria.

Grazie alla forte volontà politica dell’assessora Soccio, il fondo era stato riconfermato anche per gli anni 2024 e 2025, garantendo continuità e stabilità a un servizio essenziale per la comunità.

Oggi, però, si registra un fatto che il gruppo consiliare Apricena Futura definisce grave e inaccettabile: per il 2026, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Potenza ha deciso di ridurre il fondo di un terzo, tagliando 10 mila euro e portando le risorse complessive a 20 mila euro. Una scelta che colpisce direttamente servizi fondamentali e, soprattutto, le persone più fragili.

«Di fronte a una decisione politica di questo tipo – dichiarano – non possiamo restare in silenzio né tantomeno inerti». Per questo motivo Apricena Futura annuncia la presentazione di un’interrogazione nel prossimo Consiglio comunale, per fare piena luce sulle ragioni del taglio e chiedere con fermezza il ripristino integrale delle somme stanziate fino al 2025.

«Tagliare i fondi ai servizi sociali non è mai una scelta neutra: è una decisione che pesa sulle spalle di chi ha più bisogno. E su questo, ieri come oggi, Apricena non aveva mai fatto passi indietro», concludono.

I consiglieri comunali di Apricena Futura
Ada Soccio e Vincenzo Ferullo

