Stop immediato ai lavori per il dehors a servizio dell’attività commerciale in via Tribuna, nel cuore di Manfredonia. Con determinazione dirigenziale n. 47 del 12 gennaio 2026, il Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” ha dichiarato inammissibile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata il 22 dicembre 2025 (prot. 70887), disponendo sospensione dei lavori e ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Il provvedimento, firmato dal dirigente ing. Lucio Barbaro, ricostruisce l’iter e le motivazioni tecniche e normative che hanno portato alla decisione. La SCIA, depositata via PEC, riguardava l’“adeguamento strutturale” di un dehors ritenuto esistente; nell’istanza, però, il segnalante dichiarava già una difformità dello stato dell’immobile rispetto al permesso di costruire n. 338 del 13 dicembre 2005. Dal fascicolo emerge inoltre che l’area sarebbe “tutelata”, ma nella documentazione allegata si sosteneva che non servisse l’autorizzazione della Soprintendenza.

Il punto centrale, per gli uffici, è la natura del luogo e il titolo edilizio necessario. L’intervento insiste su un’area ricompresa tra i beni culturali ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera g) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che include, tra l’altro, pubbliche piazze, vie e spazi urbani di interesse storico-artistico nel regime di tutela. In questo contesto, secondo la determinazione, è richiesto il preventivo parere/autorizzazione della competente Soprintendenza.

Non solo. Il Comune richiama anche il proprio “Regolamento per l’installazione di chioschi e dehors” (delibera del Consiglio comunale n. 27 del 2 luglio 2013), che per le installazioni nel centro storico prevede — in determinate condizioni — il permesso di costruire e, per le strutture pluriennali, il parere favorevole della Soprintendenza. In sostanza, per l’amministrazione la SCIA ordinaria non sarebbe lo strumento corretto per l’intervento prospettato.

La determinazione inserisce poi un passaggio che pesa nella valutazione: il dehors originariamente realizzato in forza del permesso di costruire del 2005 risulterebbe rimosso dal precedente titolare dell’attività, come attestato dal Comando di Polizia Locale il 16 ottobre 2020, in un contesto che richiama contestazioni di opere abusive e una precedente diffida al ripristino dello stato dei luoghi (n. 43 del 27 giugno 2008). Alla data del 29 dicembre 2025, inoltre, da sopralluogo e informazioni raccolte con la Polizia Locale, il manufatto sarebbe risultato in corso di realizzazione, “in assenza di idoneo titolo edilizio preventivo”.

Da qui la conclusione amministrativa: la SCIA è ritenuta non ammissibile perché utilizzata in luogo del titolo dovuto (permesso di costruire), perché riferita a un “adeguamento” di una struttura che, secondo gli accertamenti richiamati, non esisterebbe più, e perché l’intervento ricadrebbe in area sottoposta a tutela senza la preventiva autorizzazione richiesta.

Il dispositivo è netto: dichiarata l’inammissibilità, il Comune inibisce e sospende con effetto immediato qualsiasi intervento riconducibile alla SCIA e ordina la cessazione dei lavori sul dehors in via Tribuna. Al legale rappresentante della Sas in oggetto viene intimato il ripristino integrale dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo, entro 15 giorni dalla notifica. In caso di mancata ottemperanza, l’ente preannuncia l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) e l’eventuale esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese, oltre alle possibili conseguenze penali richiamate dall’art. 44.

Nel provvedimento si precisa anche che la presentazione di un’eventuale istanza di permesso di costruire (anche in sanatoria, se ne ricorrono i presupposti) corredata dal parere della Soprintendenza non sospende automaticamente l’efficacia dell’atto. Prevista la trasmissione alla Polizia Locale per i controlli, al segnalante e al progettista via PEC e alla Soprintendenza per conoscenza.

A cura di Michele Solatia.