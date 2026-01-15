Via libera con condizioni. La Provincia di Foggia (Settore Ambiente) ha concluso la procedura di Valutazione di incidenza ambientale (screening VIncA) sul progetto di fusione e sistemazione esterna dei lotti “D” e “F” nell’area industriale di Manfredonia, decidendo di non assoggettare l’intervento alla valutazione appropriata. L’esito positivo è però vincolato a una serie di prescrizioni operative e misure di mitigazione, soprattutto nella fase di cantiere.

Il provvedimento (determinazione det_00036 del 15 gennaio 2026) riguarda il progetto di fusione e sistemazione esterna dei due lotti collocati nel comparto 4 dell’insula industriale D3E (ex DI/46), in via Rudolf Diesel, in agro di Manfredonia. L’intervento è identificato anche a livello catastale (foglio 34, particelle 48, 977, 978, 979, 980 e 842) e dalla pratica 2025/01253/SCR.

Nell’istruttoria viene richiamato che i lotti ricadono all’interno di siti della rete Natura 2000: la ZSC/SIC IT9110008 (“Valloni e Steppe pedegarganiche”) e la ZPS IT9110039 (“Promontorio del Gargano”), oltre che in area IBA IT203.

La Provincia dà conto del parere favorevole con prescrizioni espresso dall’Ente Parco Nazionale del Gargano (acquisito a protocollo nel 2025), da cui emerge la valutazione secondo cui l’intervento non sarebbe suscettibile di arrecare danni agli habitat e alla fauna oggetto di tutela nei siti interessati.

Nella motivazione, l’ufficio evidenzia inoltre che le opere non comportano incidenze significative dirette su superfici occupate da habitat e che il contesto è quello di un’area industriale già fortemente antropizzata, con capannoni e opere di urbanizzazione.

Conclusa la fase di screening, la Provincia ritiene che il progetto non possa determinare incidenze significative sui siti e, di conseguenza, dispone di non assoggettare l’intervento alla procedura di valutazione appropriata.

L’ok è subordinato a misure precise, soprattutto per limitare le emissioni di polveri e ridurre gli impatti in fase di cantiere. Tra le prescrizioni richiamate: riduzione della velocità dei mezzi; lavaggio delle ruote in uscita; umidificazione di piste e cumuli; ottimizzazione dei carichi e uso di mezzi telonati; indicazione a non alterare la morfologia del terreno.

In più, la determinazione chiarisce che il proponente dovrà rispettare il regolamento del SIC/ZPS previsto nel Piano di Gestione del Comune di Manfredonia, approvato con DGR n. 346 del 10 febbraio 2010, con particolare attenzione alle disposizioni su emissioni sonore e luminose e sulla tutela di fauna, flora, habitat e suolo.

La vigilanza sulla corretta esecuzione degli interventi viene demandata al Comune di Manfredonia.