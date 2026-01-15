Edizione n° 5947

BALLON D'ESSAI

15 Gennaio 2026 - ore  11:14

CALEMBOUR

15 Gennaio 2026 - ore  10:20

Manfredonia, ordinanza viabilità per la processione della reliquia di San Pio: stop al traffico su Corso Manfredi

MANFREDONIA RELIQUIA Manfredonia, ordinanza viabilità per la processione della reliquia di San Pio: stop al traffico su Corso Manfredi

L’ordinanza prevede la sospensione del traffico veicolare al passaggio del corteo nella fascia oraria 17.30–18.30, lungo l’itinerario indicato

Manfredonia, oggi la processione di San Michele Arcangelo 2025

Manfredonia, PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – In vista della processione del 25 gennaio 2026 per la consegna della reliquia di San Pio da Pietrelcina alla parrocchia di San Michele Arcangelo, il Comune di Manfredonia ha emanato un’ordinanza con disposizioni temporanee sulla viabilità, motivate da esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento – Ordinanza n. 5 del 15/01/2026, Settore di Staff II (Polizia Locale) – prende le mosse dall’istanza presentata dal parroco sac. Giovanni Antonacci (protocollo generale n. 68720), che ha comunicato lo svolgimento della manifestazione religiosa.

L’ordinanza prevede la sospensione del traffico veicolare al passaggio del corteo nella fascia oraria 17.30–18.30, lungo l’itinerario indicato: Corso Manfredi, Via San Giovanni Bosco, Via Pompeo Sarnelli, Via Tribuna e arrivo in Piazza San Michele Arcangelo, dove la processione si concluderà.

Disposto inoltre il divieto di sosta e fermata con rimozione per la giornata del 25 gennaio, dalle 16.00 alle 20.00, nel tratto antistante la chiesa di San Michele (area compresa tra via Tribuna e via Gargano, con specificazione dei punti di intersezione indicati nell’atto).

L’ordinanza precisa che il richiedente dovrà, tra l’altro, richiedere preventivamente le autorizzazioni necessarie (anche tramite SUAP per eventuali spettacoli e aspetti come SCIA, impatto acustico e numero partecipanti) e garantire la presenza di personale dell’organizzazione e di associazioni di volontariato/protezione civile per presidiare le intersezioni durante l’itinerario.

Nel provvedimento è anche indicato che l’Amministrazione comunale declina responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dalle attività svolte durante la manifestazione, che restano a carico dell’organizzatore, e che al termine dell’evento dovrà essere assicurato il ripristino dello stato dei luoghi.

1 commenti su "Manfredonia, ordinanza viabilità per la processione della reliquia di San Pio: stop al traffico su Corso Manfredi"

  1. È assurdo chiudere le strade per degli oggetti tra l’altro estranee al messaggio evangelico.
    Solo tradizione che non ha nulla a che fare con la Parola di Dio.

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO