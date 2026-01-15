MANFREDONIA – In vista della processione del 25 gennaio 2026 per la consegna della reliquia di San Pio da Pietrelcina alla parrocchia di San Michele Arcangelo, il Comune di Manfredonia ha emanato un’ordinanza con disposizioni temporanee sulla viabilità, motivate da esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento – Ordinanza n. 5 del 15/01/2026, Settore di Staff II (Polizia Locale) – prende le mosse dall’istanza presentata dal parroco sac. Giovanni Antonacci (protocollo generale n. 68720), che ha comunicato lo svolgimento della manifestazione religiosa.

L’ordinanza prevede la sospensione del traffico veicolare al passaggio del corteo nella fascia oraria 17.30–18.30, lungo l’itinerario indicato: Corso Manfredi, Via San Giovanni Bosco, Via Pompeo Sarnelli, Via Tribuna e arrivo in Piazza San Michele Arcangelo, dove la processione si concluderà.

Disposto inoltre il divieto di sosta e fermata con rimozione per la giornata del 25 gennaio, dalle 16.00 alle 20.00, nel tratto antistante la chiesa di San Michele (area compresa tra via Tribuna e via Gargano, con specificazione dei punti di intersezione indicati nell’atto).

L’ordinanza precisa che il richiedente dovrà, tra l’altro, richiedere preventivamente le autorizzazioni necessarie (anche tramite SUAP per eventuali spettacoli e aspetti come SCIA, impatto acustico e numero partecipanti) e garantire la presenza di personale dell’organizzazione e di associazioni di volontariato/protezione civile per presidiare le intersezioni durante l’itinerario.

Nel provvedimento è anche indicato che l’Amministrazione comunale declina responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dalle attività svolte durante la manifestazione, che restano a carico dell’organizzatore, e che al termine dell’evento dovrà essere assicurato il ripristino dello stato dei luoghi.