MANFREDONIA – Un’importante esperienza formativa internazionale attende Valentina Tomaiuolo, studentessa della classe 5ª B Elettronica dell’Istituto “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide” di Manfredonia, selezionata per partecipare al prestigioso programma “New York Young UN – L’Ambasciatore del Futuro”, in programma dall’8 al 16 febbraio 2026 nella città di New York. Gli studenti alloggeranno nel cuore di Manhattan, a Times Square, vivendo New York.

L’iniziativa, promossa dall’associazione WSC Italia – World Student Connection, coinvolgerà migliaia di studenti provenienti da numerosi Paesi del mondo e rappresenta una delle più grandi simulazioni scolastiche del Modello delle Nazioni Unite (MUN) a livello internazionale.

Diplomazia internazionale e lavoro in lingua inglese

Nel corso dei nove giorni di attività, i partecipanti avranno l’opportunità di calarsi nel ruolo di veri diplomatici, rappresentando uno Stato membro all’interno di comitati tematici dedicati alle principali sfide globali: dalla cooperazione internazionale ai diritti umani, dallo sviluppo sostenibile alla sicurezza mondiale.

I lavori si svolgeranno interamente in lingua inglese e comprenderanno dibattiti ufficiali, negoziazioni multilaterali, stesura di risoluzioni e applicazione delle procedure formali delle Nazioni Unite, offrendo un’esperienza altamente immersiva e formativa.

Un percorso di crescita personale e professionale

Il programma è pensato per rafforzare competenze fondamentali come la comunicazione efficace, il pensiero critico, la leadership e la capacità di lavorare in contesti multiculturali e internazionali. Un’occasione di crescita non solo sul piano educativo, ma anche umano, che permetterà agli studenti di confrontarsi con coetanei provenienti da tutto il mondo.

Il Palazzo di Vetro e la vita a New York

Momento particolarmente significativo dell’esperienza sarà la visita al Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite, con la possibilità – compatibilmente con le autorizzazioni del Segretariato ONU – di accedere alla Sala dell’Assemblea Generale, luogo simbolo della diplomazia globale.

New York sarà vissuta non solo come sede della conferenza, ma anche come straordinario contesto culturale e sociale. Tra le attività collaterali è previsto anche il tradizionale “Ballo dei Delegati”, occasione di incontro e confronto informale tra giovani delegati internazionali.

Un traguardo di grande prestigio per Valentina Tomaiuolo e per l’intera comunità scolastica del “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide”, che conferma ancora una volta l’eccellenza e l’apertura internazionale dell’istituto di Manfredonia.