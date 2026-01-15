Edizione n° 5947

BALLON D'ESSAI

OMICIDIO LACARPIA // “Fu ammazzato in carcere a Bari l’uomo che uccise la moglie nel 2024”
15 Gennaio 2026 - ore  11:14

CALEMBOUR

"ALTO IMPATTO" FOGGIA // Maxi-controlli della Polizia nel Foggiano a dicembre: 14 operazioni ad “Alto Impatto”, 28 arresti
15 Gennaio 2026 - ore  10:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, una giovane studentessa del “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide” vola a New York

VALENTINA TOMAIUOLO Manfredonia, una giovane studentessa del “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide” vola a New York

Valentina Tomaiuolo rappresenterà la sua scuola in una delle più grandi simulazioni ONU a livello mondiale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un’importante esperienza formativa internazionale attende Valentina Tomaiuolo, studentessa della classe 5ª B Elettronica dell’Istituto “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide” di Manfredonia, selezionata per partecipare al prestigioso programma “New York Young UN – L’Ambasciatore del Futuro”, in programma dall’8 al 16 febbraio 2026 nella città di New York. Gli studenti alloggeranno nel cuore di Manhattan, a Times Square, vivendo New York.

L’iniziativa, promossa dall’associazione WSC Italia – World Student Connection, coinvolgerà migliaia di studenti provenienti da numerosi Paesi del mondo e rappresenta una delle più grandi simulazioni scolastiche del Modello delle Nazioni Unite (MUN) a livello internazionale.

Diplomazia internazionale e lavoro in lingua inglese

Nel corso dei nove giorni di attività, i partecipanti avranno l’opportunità di calarsi nel ruolo di veri diplomatici, rappresentando uno Stato membro all’interno di comitati tematici dedicati alle principali sfide globali: dalla cooperazione internazionale ai diritti umani, dallo sviluppo sostenibile alla sicurezza mondiale.

I lavori si svolgeranno interamente in lingua inglese e comprenderanno dibattiti ufficiali, negoziazioni multilaterali, stesura di risoluzioni e applicazione delle procedure formali delle Nazioni Unite, offrendo un’esperienza altamente immersiva e formativa.

Un percorso di crescita personale e professionale

Il programma è pensato per rafforzare competenze fondamentali come la comunicazione efficace, il pensiero critico, la leadership e la capacità di lavorare in contesti multiculturali e internazionali. Un’occasione di crescita non solo sul piano educativo, ma anche umano, che permetterà agli studenti di confrontarsi con coetanei provenienti da tutto il mondo.

Il Palazzo di Vetro e la vita a New York

Momento particolarmente significativo dell’esperienza sarà la visita al Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite, con la possibilità – compatibilmente con le autorizzazioni del Segretariato ONU – di accedere alla Sala dell’Assemblea Generale, luogo simbolo della diplomazia globale.

New York sarà vissuta non solo come sede della conferenza, ma anche come straordinario contesto culturale e sociale. Tra le attività collaterali è previsto anche il tradizionale “Ballo dei Delegati”, occasione di incontro e confronto informale tra giovani delegati internazionali.

Un traguardo di grande prestigio per Valentina Tomaiuolo e per l’intera comunità scolastica del “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide”, che conferma ancora una volta l’eccellenza e l’apertura internazionale dell’istituto di Manfredonia.

2 commenti su "Manfredonia, una giovane studentessa del “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide” vola a New York"

  2. Complimenti per aver raggiunto questo traguardo è complimenti anche alla mamma e la nonna per averla sostenuta

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO