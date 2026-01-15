MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha deliberato di costituirsi davanti al Giudice di Pace in un giudizio in cui viene chiesto un risarcimento per i danni riportati da un minore a seguito di un’aggressione da parte di un cane randagio. La decisione è contenuta nella deliberazione di Giunta n. 7 del 14/01/2026.

Secondo il testo della delibera, il ricorso (ex artt. 316 e 281 decies c.p.c.) è stato proposto da un soggetto indicato con iniziali (sig. A.L.) quale esercente la potestà genitoriale sul minore (A.G.), e mira a ottenere la condanna dell’ASL FG al risarcimento dei danni “a seguito di un’aggressione di un cane randagio” avvenuta nei pressi del pontile della Lega Navale.

Nel costituirsi in giudizio, l’ASL FG avrebbe chiesto la chiamata in causa del Comune; chiamata concessa dal Giudice di Pace con decreto del 23/05/2025 nell’ambito del RG 201/2024, come riportato nell’atto. La deliberazione richiama anche una nota dell’Avvocatura comunale e una relazione dirigenziale del 17/07/2025, indicata come elemento con cui sarebbe stata “confutata la pretesa risarcitoria” (secondo la formulazione del documento).

La Giunta ritiene “pertanto” di dover resistere nel giudizio per non pregiudicare gli interessi dell’ente e affida l’incarico all’avv. Teresa Totaro dell’Avvocatura comunale. Nel provvedimento si precisa inoltre che: compete al sindaco il conferimento formale del mandato; il compenso all’avvocato sarà corrisposto solo in caso di esito favorevole, secondo le modalità del regolamento dell’Avvocatura, con richiamo al limite complessivo indicato nell’atto.