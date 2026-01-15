Edizione n° 5947

BALLON D'ESSAI

OMICIDIO LACARPIA // “Fu ammazzato in carcere a Bari l’uomo che uccise la moglie nel 2024”
15 Gennaio 2026 - ore  11:14

CALEMBOUR

"ALTO IMPATTO" FOGGIA // Maxi-controlli della Polizia nel Foggiano a dicembre: 14 operazioni ad “Alto Impatto”, 28 arresti
15 Gennaio 2026 - ore  10:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Montecitorio, utili record alla buvette: i deputati chiedono trasparenza sugli scontrini

MONTECITORIO BUVETTE Montecitorio, utili record alla buvette: i deputati chiedono trasparenza sugli scontrini

La buvette della Camera dei Deputati registra utili record: 1,2 milioni di euro nel 2025, nonostante il numero dei parlamentari sia diminuito

Montecitorio, utili record alla buvette: i deputati chiedono trasparenza sugli scontrini

Buvette Montecitorio - Fonte Immagine: ilmessaggero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

La buvette della Camera dei Deputati registra utili record: 1,2 milioni di euro nel 2025, nonostante il numero dei parlamentari sia diminuito. I dati, certificati dalla società in house Cd Servizi, ora saranno sottoposti all’approvazione dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio, ma già sollevano dubbi tra i deputati. Il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti e la rendicontazione dettagliata, puntando il dito sul segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi.

A farsi portavoce delle richieste sono stati Stefano Vaccari (PD) e Benedetto Della Vedova (+Europa), membri dell’Ufficio di presidenza. Nella missiva inviata all’amministrazione si sottolinea che Cd Servizi, da gennaio ad agosto 2025, ha registrato minori stanziamenti per circa 300 mila euro rispetto alle precedenti gestioni con ditte esterne, raggiungendo comunque un utile consolidato di oltre 1,2 milioni di euro. Per questo, i due parlamentari hanno chiesto di ricevere le entrate giornaliere relative a tutti i servizi di ristorazione per l’intero anno 2025.

La documentazione richiesta include non solo la buvette, ma anche ristoranti, self service di Palazzo San Macuto e Valdina e il servizio catering della società in house, oltre ai costi sostenuti per pulizie, facchinaggio e supporto esecutivo. La rendicontazione completa deve essere inviata entro il 21 gennaio e deve essere corredata da ogni documento che giustifichi le entrate registrate.

I parlamentari sottolineano così la necessità di massima trasparenza sui guadagni della buvette, alimentando il dibattito sull’uso dei fondi e sull’efficienza della gestione interna dei servizi di Montecitorio.

Lo riporta open.online.

1 commenti su "Montecitorio, utili record alla buvette: i deputati chiedono trasparenza sugli scontrini"

  1. Mangiapene a tradmind ! Dopo 5 anni di permanenza nel parlamento, li cuzzett diventano il doppio e pùre a tripp. Che vergogna!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO