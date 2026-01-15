La buvette della Camera dei Deputati registra utili record: 1,2 milioni di euro nel 2025, nonostante il numero dei parlamentari sia diminuito. I dati, certificati dalla società in house Cd Servizi, ora saranno sottoposti all’approvazione dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio, ma già sollevano dubbi tra i deputati. Il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti e la rendicontazione dettagliata, puntando il dito sul segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi.

A farsi portavoce delle richieste sono stati Stefano Vaccari (PD) e Benedetto Della Vedova (+Europa), membri dell’Ufficio di presidenza. Nella missiva inviata all’amministrazione si sottolinea che Cd Servizi, da gennaio ad agosto 2025, ha registrato minori stanziamenti per circa 300 mila euro rispetto alle precedenti gestioni con ditte esterne, raggiungendo comunque un utile consolidato di oltre 1,2 milioni di euro. Per questo, i due parlamentari hanno chiesto di ricevere le entrate giornaliere relative a tutti i servizi di ristorazione per l’intero anno 2025.

La documentazione richiesta include non solo la buvette, ma anche ristoranti, self service di Palazzo San Macuto e Valdina e il servizio catering della società in house, oltre ai costi sostenuti per pulizie, facchinaggio e supporto esecutivo. La rendicontazione completa deve essere inviata entro il 21 gennaio e deve essere corredata da ogni documento che giustifichi le entrate registrate.

I parlamentari sottolineano così la necessità di massima trasparenza sui guadagni della buvette, alimentando il dibattito sull’uso dei fondi e sull’efficienza della gestione interna dei servizi di Montecitorio.

Lo riporta open.online.