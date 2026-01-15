MANFREDONIA – La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per avviare le procedure tecniche e amministrative finalizzate alla progettazione e al completamento delle opere di difesa del litorale e mitigazione del rischio idraulico in località Ippocampo, area costiera a sud della città da anni interessata da criticità legate ad allagamenti e ingressioni marine.

La deliberazione è la n. 9 della seduta del 14/01/2026. Il provvedimento richiama che l’area Ippocampo è soggetta a fenomeni di allagamento dovuti sia a deflussi dall’entroterra sia a invasioni marine, con conseguenti rischi per la pubblica incolumità e danni alle cose.

Il quadro: protocollo 2010 e studio del Politecnico

Nell’atto si ripercorre un percorso avviato da tempo: un Protocollo d’intesa dell’08.11.2010 nell’ambito dell’interlocuzione con Autorità di bacino e Regione Puglia e uno studio tecnico-scientifico del Politecnico di Bari, approvato nel 2011, che ha individuato una serie di interventi e li ha ordinati per priorità (interventi urgenti, a breve termine, adeguamenti e ulteriori azioni di programmazione). La delibera segnala che, dopo gli eventi alluvionali del 2012, la Regione Puglia ha finanziato un primo stralcio (ricostruzione duna) per circa 2,4 milioni di euro, con lavori avviati nel 2017 e “in fase di collaudo” secondo quanto riportato nel documento.

Per le fasi successive, l’Amministrazione evidenzia la necessità di procedere alla progettazione degli interventi ancora da realizzare, in particolare quelli definiti “a breve termine” dallo studio (tra cui argine canale Peluso e vasca di laminazione) con stima originaria pari a 3.319.000 euro.

Viene richiamato un tavolo tecnico del 7 giugno 2023 con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, indicato come passaggio utile a valutare efficacia e rapporto costi/benefici delle future opere.

Con la delibera, la Giunta: dà atto che la priorità è la salvaguardia della pubblica incolumità e il contrasto al degrado a Ippocampo; indirizza il dirigente competente ad avviare procedure e aggiornamenti progettuali, proseguire interlocuzioni tecniche con Regione e Autorità di bacino, e predisporre documentazione per richiedere lo sblocco di ulteriori finanziamenti regionali; dichiara l’atto immediatamente eseguibile per l’urgenza di prevenire ulteriori rischi idrogeologici.

Trattandosi di mero atto di indirizzo, l’atto riporta che non è necessario il parere contabile.