“Sport e Salute Illumina”, sopralluogo nell’area verde di via Vincenzo Furore

FOGGIA – È stato effettuato nella giornata di ieri, martedì 14 gennaio 2026, il sopralluogo congiunto per la consegna delle aree interessate dal progetto di riqualificazione dell’area verde di via Vincenzo Furore, intervento finanziato nell’ambito del bando nazionale “Sport e Salute Illumina”, che vede la città di Foggia rientrare tra le 100 realtà beneficiarie a livello nazionale.

L’iniziativa punta a restituire alla cittadinanza uno spazio urbano rinnovato, sicuro e inclusivo, con una forte vocazione sportiva e aggregativa. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un piccolo skatepark, un’area attrezzata per il calisthenics, superfici pavimentate per attività all’aperto, oltre a pareti dedicate ai murales, pensate per valorizzare la creatività giovanile e la street art.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti di arredo urbano e illuminazione, con l’installazione di sedute, rastrelliere per biciclette e nuovi punti luce, al fine di rendere l’area pienamente fruibile in sicurezza in diversi momenti della giornata.

Il sopralluogo rappresenta un passaggio operativo fondamentale verso l’avvio dei lavori, che si inseriscono in una più ampia strategia di rigenerazione degli spazi pubblici, promuovendo sport, socialità e benessere psicofisico, soprattutto tra i più giovani.

Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione e dei soggetti coinvolti, mira a trasformare via Vincenzo Furore in un luogo di incontro e partecipazione, contribuendo alla riqualificazione del quartiere e al miglioramento della qualità della vita urbana.

