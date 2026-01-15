Edizione n° 5947

BALLON D'ESSAI

OMICIDIO LACARPIA // “Fu ammazzato in carcere a Bari l’uomo che uccise la moglie nel 2024”
15 Gennaio 2026 - ore  11:14

CALEMBOUR

"ALTO IMPATTO" FOGGIA // Maxi-controlli della Polizia nel Foggiano a dicembre: 14 operazioni ad “Alto Impatto”, 28 arresti
15 Gennaio 2026 - ore  10:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // “Sport e Salute Illumina”, sopralluogo nell’area verde di via Vincenzo Furore

PROGETTO VIA FURORE “Sport e Salute Illumina”, sopralluogo nell’area verde di via Vincenzo Furore

Il progetto prevede uno skatepark, un’area calisthenics e spazi dedicati alla street art

“Sport e Salute Illumina”, sopralluogo nell’area verde di via Vincenzo Furore

“Sport e Salute Illumina”, sopralluogo nell’area verde di via Vincenzo Furore

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – È stato effettuato nella giornata di ieri, martedì 14 gennaio 2026, il sopralluogo congiunto per la consegna delle aree interessate dal progetto di riqualificazione dell’area verde di via Vincenzo Furore, intervento finanziato nell’ambito del bando nazionale “Sport e Salute Illumina”, che vede la città di Foggia rientrare tra le 100 realtà beneficiarie a livello nazionale.

L’iniziativa punta a restituire alla cittadinanza uno spazio urbano rinnovato, sicuro e inclusivo, con una forte vocazione sportiva e aggregativa. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un piccolo skatepark, un’area attrezzata per il calisthenics, superfici pavimentate per attività all’aperto, oltre a pareti dedicate ai murales, pensate per valorizzare la creatività giovanile e la street art.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti di arredo urbano e illuminazione, con l’installazione di sedute, rastrelliere per biciclette e nuovi punti luce, al fine di rendere l’area pienamente fruibile in sicurezza in diversi momenti della giornata.

Il sopralluogo rappresenta un passaggio operativo fondamentale verso l’avvio dei lavori, che si inseriscono in una più ampia strategia di rigenerazione degli spazi pubblici, promuovendo sport, socialità e benessere psicofisico, soprattutto tra i più giovani.

Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione e dei soggetti coinvolti, mira a trasformare via Vincenzo Furore in un luogo di incontro e partecipazione, contribuendo alla riqualificazione del quartiere e al miglioramento della qualità della vita urbana.

fotogallery

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO