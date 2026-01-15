RFI punta a completare il lotto Cancello–Frasso Telesino, con l’attivazione del doppio binario lungo complessivamente 11 chilometri. Contestualmente proseguiranno le lavorazioni per l’attivazione della nuova tratta Napoli–Cancello, prevista — come indicato nella comunicazione — per giugno 2026.

L’intervento, viene evidenziato, dovrebbe contribuire ad alzare gli standard di efficienza dell’intera linea, con ricadute su puntualità e fluidità nella gestione del traffico. Sul campo lavoreranno mediamente circa 500 persone al giorno tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici; l’impegno economico complessivo indicato è di circa 1,3 miliardi di euro.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione sarà sospesa dal 2 al 15 febbraio tra le stazioni di Napoli, Cancello e Caserta e tra Caserta e Foggia, con conseguenti modifiche al programma dei treni regionali e di lunga percorrenza. Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione saranno disponibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.