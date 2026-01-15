Edizione n° 5947

OMICIDIO LACARPIA // “Fu ammazzato in carcere a Bari l’uomo che uccise la moglie nel 2024”
15 Gennaio 2026 - ore  11:14

"ALTO IMPATTO" FOGGIA // Maxi-controlli della Polizia nel Foggiano a dicembre: 14 operazioni ad “Alto Impatto”, 28 arresti
15 Gennaio 2026 - ore  10:20

Home // Cronaca // Ultim'ora. Agguato in via Sant'Antonio, via Ciano a Foggia (FOTO VIDEO)

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e la Polizia, che hanno delimitato l’area per consentire i primi rilievi e avviare le indagini.

AGGUATO VIA SANT'ANTONIO, FOGGIA

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
15 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA, 15 gennaio 2026 – Un agguato si è verificato nel tardo pomeriggio in via Sant’Antonio, all’angolo con via Ciano, a Foggia. Il nome di chi è stato colpito è Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco.

Alessandro Moretti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e la Polizia, che hanno delimitato l’area per consentire i primi rilievi e avviare le indagini. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla dinamica dell’accaduto né sull’eventuale presenza di feriti.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’ipotesi prevalente è quella di un agguato, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo in attesa di chiarire con precisione quanto accaduto. In corso l’acquisizione di eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e l’ascolto di possibili testimoni.

L’area dell’incrocio tra via Sant’Antonio e via Ciano è rimasta parzialmente interdetta al traffico per consentire le operazioni delle forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti.

LASCIA UN COMMENTO